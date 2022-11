“Le Late avec Alain Chabat” : Cyril Hanouna rectifie ses chiffres sur le programme dans TPMP

Ce vendredi 25 novembre, Cyril Hanouna avait affirmé des chiffres erronés concernant “Le Late avec Alain Chabat” de TF1 entraînant une réponse de la chaîne. Ce lundi soir, l’animateur est revenu sur ces chiffres.

Ce lundi soir, Cyril Hanouna est revenu sur les chiffres qu’il avait communiqués sur “Le Late avec Alain Chabat” ce vendredi 25 novembre dans “Touche pas à mon poste” à la demande de TF1. “500.000 euros pour la production et 100.000 euros pour les invités“, avait affirmé l’animateur. TF1 avait alors publié un communiqué demandant à Cyril Hanouna de revenir sur ses chiffres tout en annonçant saisir l’Arcom. Lundi, en début de soirée, Jérôme Revon a démenti les chiffres et cité environ 2.5 millions d’euros de budget pour les dix numéros soit 250.000 euros par numéros, pour le journal “Le Parisien“. “Les invités ne sont pas payés, sinon, on ne pourrait tout simplement pas faire l’émission“, a ajouté le producteur. “TF1 était en panique totale“, a lancé Cyril Hanouna. “Mes infos étaient bonnes puisque c’est 500.000 euros par journée. J’avais peut-être oublié de dire que c’était par journée. Et il y a une enveloppe pour les invités danse, les invités chant. Un Jean Dujardin n’est pas payé, c’est sûr“, ajoute l’animateur. Ce qui correspond à la somme de 250.000 euros avancée par Jérôme Revon au journal “Le Parisien” puisque, selon Cyril Hanouna, les tournages étaient de deux épisodes, par jour.

“Avec TF1, il n’y a pas de guerre. On ne se parlait pas avant, maintenant on se parle“, a précisé l’animateur de C8. Il a ensuite affirmé à propos des audiences ambiguës de “Le Late avec Alain Chabat” : “C’est une catastrophe industrielle, mais ils ne veulent pas avouer qu’ils ont pris une tôle. Ils ont l’impression que ça nous fait plaisir. Mais on s’en fout que ça marche ou pas“. Ses chroniqueurs l’ont également suivi : “C’est compliqué de mettre Canal sur la chaîne de Mimie Mathy“, lance Matthieu Delormeau et Guillaume Genton ajoute qu’il “pense que ça les rendrait beaucoup plus humains et beaucoup plus sympathiques de reconnaître que ça ne marche pas“. Un expert médias, Michel Carnat, étant également présent dans le numéro de “Touche pas à mon poste” ce ce jour, s’est contenté de dire : “Les audiences, c’est catastrophique“, avant de quitter le plateau.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox