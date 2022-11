Le chanteur Christophe Willem se confie sur son adolescence douloureuse dans “Un dimanche à la campagne”

Christophe Willem été l’invité de Fédéric Lopez dans sa nouvelle émission, “Un dimanche à la campagne“, ce dimanche 20 novembre, et s’est confié sur son adolescence douloureuse.

Christophe Willem, chanteur révélé en 2004 dans la saison 4 de “Nouvelle Star” sur M6, été l’invité de “Un dimanche à la campagne“, l’émission de Frédéric Lopez, ce 20 novembre. Le chanteur a confié, en compagnie de Julie de Bona et Jean-Pierre Elkabbach, à l’animateur que son adolescence avait été une “horreur“. L’invité a lancé avec humour : “On peut pas dire que je suis Rambo dans ma manière d’être. Il y a toujours une partie féminine en moi, qui ne m’a jamais dérangé“. Mais ce n’était pas le cas des personnes qui l’entourent. Christophe Willem a avoué avoir été harcelé à l’école.

“À 11 ans on vous taxe de ‘sale pédé’, de tout à un tas de mots alors que vous n’avez aucune sexualité. La plus grosse violence de cette partie-là de ma vie, c’est la sensation de solitude. Quand tu te fais insulter, tabasser, tu portes le poids de la honte“, ajoute Christophe Willem. Il dit également qu’à l’époque, il souffrait beaucoup de ne pas pouvoir en parler à ses parents mais aussi qu’il n’a pu se construire en tant qu’individu parce qu’ils lui faisaient comprendre que tout ce qu’il représentait était un problème. Heureusement pour lui, quelques années plus tard, au lycée, il tombera sur des gens “plus adulte et mois bête sur ces questions“. S’il y a bien une chose qu’il a retenu de cette période, c’est qu’il “ne faut pas perdre la curiosité de la vie“.

Source : Télé 7 jours

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox