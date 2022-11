Michel Drucker en roue libre dans “Quelle époque!”

Ce samedi, Michel Drucker était en roue libre dans “Quelle époque !” sur France 2, face à une Léa Salamé qui en a fait les frais.

Ce samedi 19 novembre, Michel Drucker était l’invité du plateau de “Quelle époque !” à l’occasion de sa nouvelle pièce de théâtre. Christophe Dechavanne a lancé, à sa complice Léa Salamé, une remarque : “je trouve que Léa a une petite mine“. “Levez-vous un petit peu plus tard” répond l’animateur de “Vivement dimanche” en référence à la matinale de France Inter dont elle en assure l’interview politique chaque matin. “Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde” taquine de nouveau Christophe Dechavanne. Léa Salamé recadrera tout de suite le sujet : “je suis très heureuse à France Inter et j’embrasse Nicolas Demorand“. Michel Drucker continue tout de même : “mais levez-vous un peu plus tard parce que la matinale c’est épuisant. Et puis, vous allez perdre votre mari !“. La journaliste éclate de rire avant que Faustine Bollaert, également à la table des invités, pose la question : “mais enfin, pourquoi ?“. Ce à quoi l’animateur de 80 ans répondra : “Mais une femme qui se lève à 4h du matin ce n’est pas raisonnable“. “Il est complètement en freestyle” conclu Léa Salamé pour changer de sujet.

Tout le reste de l’émission, Michel Drucker s’est lâché sur le plateau de “Quelle époque !” encouragé par Christophe Dechavanne. L’humoriste Jason Chicandier, invité pour la promotion de son nouveau spectacle “Matin chantant“, s’est également permis de se rajouter en parlant du “fion de poussin” de Michel Drucker. L’animateur a alors lancé “c’est la première fois qu’on me dit que j’ai un petit fion“. Il conseillera également, face caméra, à Yann Barthès d’éviter de “penser à Cyril Hanouna avant de dormir, ça ne change rien” et au trublion de C8 d’éviter de “penser à Yann Barthès, ça sert à rien“.

Le petit secret de Michel Drucker “pour vieillir sans virer réac”, lui demande @LeaSalame ? “Apprendre à kiffer” tout simplement, lui répond l’animateur 😎 📺 #QuelleEpoque @france2tv pic.twitter.com/yMgUCsiqyw — Quelle Époque ! (@QuelleEpoqueOff) November 19, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox