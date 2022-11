“Le Late avec Alain Chabat” : les téléspectateurs accueillent de façon mitigée le programme

Hier soir, Alain Chabat lançait la première de “Le Late avec Alain Chabat” et les téléspectateur ont tout bonnement apprécier le divertissement.

Hier soir, sur TF1, après la rencontre des États-Unis et le pays de Galles pour la coupe du monde (1-1), Alain Chabat donnait rendez-vous pour son premier numéro de “Le Late avec Alain Chabat“. L’humoriste avait invité Jean Dujardin pour une fausse interview raté mais également Jean-Pascal Zadi pour un concours de vitesse où ils devaient lire une phrase le plus vite possible. Ce format calqué sur ceux des États-Unis, comme celui de Jimmy Fallon ou d’autres, a été apprécié par énormément de téléspectateurs qui n’ont pu s’empêcher de l’exprimer sur Twitter :

10 minutes et jsui déjà dead 🤣🤣 le génie ça s’explique pas, ça se contemple #lateshow #AlainChabat — HUSDESIGN (@HUSDESIGN) November 21, 2022

J ai grave kiffer #lateshow j espère l audience sera au rendez vous 🙏 — SAN ANTONIO SPURS (@Gregspurs13) November 22, 2022

Je m’attendais à du grand Chabat, je n’ai pas été déçu comme d’hab. Des invités au top, des vannes qui claque, un ton fun et rock’n’roll. Un humour décalé juste ce qu’il faut, jamais vulgaire, ni méchant. J’ai vraiment adoré. Merci monsieur Alain Chabat 🙏🏻#LateShow — Capitaine Flam 🔥🚀🇺🇦 (@CapitaineFlam4) November 21, 2022

Le late show d’Alain Chabat : pic.twitter.com/5p1X0k54xi — My mind & me (Taylor’s Version) 🇹🇷 (@KeturDeterr) November 22, 2022

D’autres n’ont pas spécialement apprécier le programme et l’ont également fait savoir sur le réseau social en qualifiant l’émission de “poussif”, “long” voir même “gênant”, y compris chez les fans d’Alain Chabat :

#lateshow : bon moi je suis toujours heureux de voir Alain Chabat et ya des trucs rigolos mais clairement ya une soupe qui ne prend pas et ne prendra jamais voire des moments gênants… On sait pas faire et surtout les invités ne savent pas faire. À part les bon clients habituels — DrikenHouse (@DrikenHouse) November 21, 2022

Les programmes TV sont tellement nuls que certains vont se satisfaire de ce #lateshow plus que poussif — Boris (@boriskozjkm) November 21, 2022

C’est long… ils forcent trop la c’est pas drôle #LateShow — Blue 🌻 (@_RihannaTheBest) November 21, 2022

J’avais beaucoup d’espoir avant de regarder le #LateShow mais force est de constater que les vannes tombent à l’eau et que pour le moment c’est plus malaisant qu’autre chose … dommage pour Alain Chabat que j’aime bien … pic.twitter.com/oL2vDoufgS — Neybol (@Neybol_tv) November 21, 2022

Retrouvez de nouveau Alain Chabat tous les jours jusqu’au 2 décembre de 22h55 à 23h55 avec de nouveaux invités qui pourront peut-être convaincre de continuer à regarder ceux qui n’ont pas apprécier et garder encore ceux qui ont apprécier, jusqu’au bout.

