Matthieu Delormeau recadré par Jean-Pascal Lacoste en direct de TPMP

L’ancien candidat de “Star Academy“, Jean-Pascal Lacoste, n’a pas apprécié que Matthieu Delormeau prétende qu’il avait refusé de tenir son poste de chroniqueur dans “TPMP People”, ce samedi, alors qu’il n’a pu assister à l’émission suite à des raisons familiales.

Jean-Pascal Lacoste n’a pas apprécié les propos tenus à l’antenne de “TPMP People” par Matthieu Delormeau et lui a fait savoir en face-à-face. “Tu as dit que je critiquais la “Star Ac” ce qui est absolument faux puisque j’ai toujours dit qu’il fallait qu’elle revienne. La seule critique que j’ai pu dire, c’est que cette saison, ce sont des élèves de ‘The Voice’ qui dorment au château. Donc, pour moi, les codes ne sont pas respectés“, a lancé l’ex candidat de “Star Academy“. Plus tard lors de cet échange, le ton monte lorsque Jean-Pascal Lacoste évoque son absence de “TPMP People“. “Tu as dit que tu m’avais invité et que je ne pouvais pas venir. Si tu étais un bon animateur, tu discuterais avec ta production. J’ai ma maman qui est très malade et je devais être auprès d’elle. Cela m’a un peu emmerdé, parce qu’on est quand même assez proches, je t’ai trouvé un peu merdeux et tu as été un trou du cul. Quand on ne sait pas, on ferme sa gueule“. Matthieu Delormeau a alors répondu à son voisin qu’il pourra aller faire son émission ailleurs avant d’ajouté qu’à défaut de critiquer “Star Academy“, il se contentait de relayer sur Twitter des messages de gens qui s’en prennent à la téléréalité de TF1. “Il retweete des gens qui critiquent parce qu’il n’ose pas le faire“, a rétorqué l’animateur de “TPMP People“. “T’as pas de couilles !“, continue le chroniqueur.



Cyril Hanouna a tenté de calmer les débats mais Jean-Pascal Lacoste continue : “Tu n’as pas à dire ça dans ton émission. Ne me dis pas ne me taire ! Cela ne s’est pas fait, tout simplement. J’avais demandé 5.000 euros. Ils n’avaient pas le budget“. Dimanche dernier, l’ancien candidat a tout de même eu l’opportunité de revenir dans le domaine des Vives-Eaux en compagnie d’anciens candidats de sa saison de “Star Academy” dans le but de passer quelques instants avec la promotion 2022. Il a révélé que le château était “envahi de punaises” à cause de la chaleur et que les toilettes devaient être “débouchées très régulièrement” à cause de l’usure des installations. “Je ne ferai rien de plus dans ‘Star Academy’ et ni dans ‘TPMP People’, ça m’arrange“, a conclu Jean-Paul Lacoste.

