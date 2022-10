Faustine Bollaert critique fortement TikTok sur France 2

Hier, Faustine Bollaert, présentatrice de “Ça commence aujourd’hui” sur France 2, a abordé les addictions aux réseaux sociaux dans son émission.

Hier, dans “Ça commence aujourd’hui” sur France 2, Faustine Bollaert a présenté un numéro autour de la thématique “Solitude, addictions, harcèlement : Dans les coulisses des réseaux sociaux“. Au cours de l’émission, la présentatrice en a profité pour partager son expérience avec TikTok. “J’ai voulu voir à quoi ressembler TikTok. Je me suis dit qu’il y avait un monde parallèle que je ne connais pas. Je me suis inscrite il y a quelques mois. Le premier soir, j’y suis allée à 22h. Je ne me suis pas rendue compte que je suis restée jusqu’à deux heures du matin“, a confié Faustine Bollaert avant de poursuivre : “Le lendemain matin, je me suis réveillée. Je me suis dit que je n’avais pas vu le temps passer. En fait, je voulais absolument voir la vidéo d’après“.

L’animatrice n’a pas manqué d’assurer qu’elle n’était habituellement pas “accro aux réseaux sociaux” : “Là, c’était addictif ! J’ai supprimé l’application en me disant que c’était dangereux pour ma vie réelle. C’est tellement chronophage ! C’était tout un monde que je ne connaissais pas ! Tout ça m’a paru lunaire. Je me dis qu’il y a déjà tout un monde à ingurgiter dans notre vie réelle, pour ne pas me rajouter des nouvelles interrogations à travers ce réseau social. Ca va tellement vite… Ce sont des vidéos qui durent dix secondes. On a toujours envie de voir la fin. Alors que parfois, c’est stupide !“.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox