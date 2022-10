Cyril Féraud remplace Samuel Étienne dans “Questions pour un champion” à l’occasion de la 10.000e de l’émission

Samuel Etienne troque sa place d’animateur du jeu culte de France 3 à Cyril Féraud et devient le temps de quelques instants candidat pour la finale de la 10 000e émissions.

Samuel Étienne tenait, ce samedi, les rennes du 10.000ème numéro de “Questions pour un champion“comme il le fait depuis février 2016. Pour l’occasion, l’animateur a reçu sur le plateau du jeu de France 3 en tant que candidats les animateurs de “Télématin” en semaine, Julia Vignali et Thomas Sotto, mais aussi les humoristes Alex Vizorek et Vincent Dedienne sans oublier la “personnalité mystère” sélectionner par le “super champion“. Vincent Dedienne a remporté (13 points à 0) son “Face à face” contre Julia Vignali. Thomas Sotto, quant a lui, a quitté rapidement le jeu après la manche des “Neuf points gagnants” et Alex Vizorek a perdu lors du “Quatre à la suite“.

“Tu ne crois quand même pas que ton voisin de pallier ne serait pas là“

Pour finir l’émission, le “super champion” de ce samedi, Fremantle a fait appel à une “personnalité mystère“. “Je pense que c’est Moundir de ‘Koh-Lanta‘”, a lancé Vincent Dedienne. “Ou Jennifer Lopez, moi depuis le début je parie sur Jennifer Lopez“, a ajouté Samuel Étienne. Quelques secondes plus tard, Cyril Féraud débarque sur le plateau. “Tu ne crois quand même pas que ton voisin de pallier ne serait pas là pour te souhaiter une bonne 10.000e”, s’est exprimé, Cyril Féraud, à son arrivée. L’animateur de “Slam” et “Duels en familles : Le match des régions” est venu avec d’autres intentions que celles que lui avait destiné Samuel Étienne. “Ce que je vais faire, je vais récupérer tes petites fiches, ton oreillette, et tu vas jouer face au gagnant ce soir. Donc ce qu’on fait, je vais vous laisser vous préparer tous les deux et on se retrouve juste après la pub pour la suite de la 10.000e de ‘Questions pour un champion’ avec Samuel Étienne comme candidat“. Lors de la “Finale“, l’animateur s’est imposé avec 15 points contre 12.

