Une famille porte plainte contre la production de “Familles nombreuses : La vie en XXL”

Amandine Pelissard, candidate ayant quitté “Familles nombreuses : la vie en XXL” récemment, a annoncé, dans une interview, vouloir attaquer en justice la production de l’émission.

Ayant quitté l’émission, “Familles nombreuses : la vie en XXL“, il y a quelques jours, Amandine Pelissard a fait savoir qu’elle a également entamé un procès envers TF1 Production, la société de production derrière l’émission. Invitée de Chez Jordan, l’émission de Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs et C8, Amandine Pelissard a déclaré : “Aujourd’hui, mon mari et moi avons pris une décision importante, qui est d’arrêter le programme “Familles nombreuses : la vie en XXL” dans lequel nous sommes présents depuis la toute première saison. On a choisi ton émission pour dénoncer les malfaçons et les agissements de TF1 Production. Nous avons pris la décision de les attaquer en justice par la suite. J’ai saisi un avocat, ça fait déjà quelques temps. Je vais porter plainte contre TF1 Production et nous allons, mon mari et moi, engager des poursuites contre la production“.

Présents depuis sa création en 2019, les Pelissard dénoncent des “dérives” et reprochent à TF1 Production “un vrai manque de respect, de confort et de consignes de sécurité envers les enfants” lors des tournages. “On a eu des doutes pendant plusieurs mois. Quand ça a commencé à intenter au confort de mes enfants, j’ai mis des stops tout de suite. J’ai coupé les tournages, j’ai arrêté les séquenciers, j’ai arrêté les saisons… On ne peut pas faire autrement que dénoncer la façon dont se comporte cette production qui est en contact avec des familles et des enfants. A notre sens, il y a des choses qui se passent qui mettent les enfants en danger et les familles également” a confié, à l’animateur, la mère de famille. Un encadrement juridique doit être mis en place lorsque des enfants participent à ce genre de programmes, selon Amandine Pelissard.

TF1 Production prend la parole

Contactée par Télé-Loisirs, TF1 Production se prépare à se défendre en justice si nécessaire. “Nous sommes surpris par ces déclarations. Nous attendons d’en savoir plus, étant précisé que nous nous défendrons juridiquement si des accusations infondées devaient être formulées“, a répondu la société de production.

