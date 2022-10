Jordan Bardella du RN provoque un malaise en direct de “C à vous” en interpellant les chroniqueurs sur les liens du parti et de la Russie

Anne-Elisabeth Lemoine présentait un nouveau numéro en direct de “C à vous” sur France 5. Au cours de l’émission, la journaliste a reçu Jordan Bardella, membre du Conseil régional d’Île-de-France.

Au cours de l’émission, la chroniqueuse Émilie Tran Nguyen a interrogé Jordan Bardella sur le numéro de “Complément d’enquête” diffusé jeudi soir sur France 2 et sur la polémique autour de la proximité de la Russie avec Philippe Olivier, haut cadre du RN. “On reproche à Philippe Olivier, qui est un député européen, d’être allé voir la finale du match de la Coupe du Monde France-Croatie à Moscou et d’avoir pris un café avec un chef d’entreprise russe…”, a déclaré Jordan Bardella provoquant un énorme malaise sur le plateau. “Euh… pardon, excusez-moi… Je dois répondre quelque chose ?“, a alors lancé Émilie Tran Nguyen. “On reproche à un de mes collègues qui est député européen d’être allé en Russie regarder la finale du foot et d’avoir pris un café avec un chef d’entreprise ?“, a répondu l’homme politique. “Ça peut aussi sous-entendre que vous avez des liens assez proches avec les oligarques russes et ça peut sous-entendre également d’autres choses sachant que le RN a bénéficié de différents prêts de la Russie…”, a conclu la journaliste.

Source : jeanmarcmorandini.com

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox