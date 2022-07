À vos agendas, découvrez ce que propose Prime Video en août sur sa plateforme

Comme à son habitude, Prime Video dévoile son calendrier des sorties. Voici ce que réserve la plateforme en août.

Le 1 août



Indiana Jones – saga complète : par Steven Spielberg et George Lucas avec Harrison Ford, Karen Allen et Paul Freeman

Synopsis : 1936. Parti à la recherche d’une idole sacrée en pleine jungle péruvienne, l’aventurier Indiana Jones échappe de justesse à une embuscade tendue par son plus coriace adversaire : le Français René Belloq. Revenu à la vie civile à son poste de professeur universitaire d’archéologie, il est mandaté par les services secrets et par son ami Marcus Brody, conservateur du National Museum de Washington, pour mettre la main sur le Médaillon de Râ, en possession de son ancienne amante Marion Ravenwood, désormais tenancière d’un bar au Tibet. Cet artefact égyptien serait en effet un premier pas sur le chemin de l’Arche d’Alliance, celle-là même où Moïse conserva les Dix Commandements. Une pièce historique aux pouvoirs inimaginables dont Hitler cherche à s’emparer…



Rampage : Hors de Contrôle : par Ryan Engle et Carlton Cuse avec Dwayne Johnson, Naomie Harris et Malin Åkerman

Synopsis : Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu’avec les singes. Pas étonnant qu’il se soit pris d’affection pour George, adorable gorille d’une intelligence hors du commun, dont il s’occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n’est pas le seul puisque d’autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage. Okoye décide alors de travailler d’arrache-pied avec une généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils à temps empêcher la planète d’être ravagée ? Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs



Didier : par Alain Chabat avec Jean-Pierre Bacri, Caroline Cellier, Chantal Lauby

Synopsis : Ce n’est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent sportif, de garder le labrador d’une amie pendant une semaine alors qu’il est empêtré dans de sombres affaires. Et pourtant, cette corvée va l’entraîner dans la plus hallucinante des aventures, où son pire cauchemar risque bien d’être la chance de sa vie.



Tous En Scène : par Garth Jennings avec Patrick Bruel, Matthew McConaughey et Jenifer Bartoli

Synopsis : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.



Miraï, ma petite sœur : par Mamoru Hosoda avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki et Gen Hoshino

Synopsis : Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.



Oslo, 31 août : par Pierre Drieu La Rochelle et Joachim Trier avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner et Ingrid Olava

Synopsis : C’est le dernier jour de l’été et Anders, en fin de cure de désintoxication, se rend en ville le temps d’une journée pour un entretien d’embauche. L’occasion d’un bilan sur les opportunités manquées, les rêves de jeunesse envolés, et, peut-être, l’espoir d’un nouveau départ…



Contre-enquête : par Laurence Block et Franck Mancuso avec Jean Dujardin, Laurent Lucas et Aurélien Recoing

Synopsis : Malinowski, Capitaine à la Crim’, a l’habitude d’être confronté aux faits-divers les plus durs. Mais lorsque sa propre fille est assassinée, tout bascule. Bouleversés par sa détresse, ses collègues mènent l’enquête au pas de charge et un suspect est bientôt arrêté, puis condamné. Du fond de sa cellule, celui que tout semble accuser clame son innocence et décide d’écrire à Malinowski. Et s’il était innocent ? Face à la douleur du père qui a obtenu justice, le doute du flic s’installe peu à peu. Pour Malinowski, une contre-enquête solitaire commence…



Last Seen Alive : par Brian Goodman avec Gerard Butler, Jaimie Alexander et Ethan Embry

Synopsis : La future ex-femme d’un homme disparaît mystérieusement dans une station-service. S’ensuit une course contre la montre pour la retrouver dans le ventre criminel de la ville.



Showgirls : par Joe Eszterhas avec Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan et Gina Gershon

Synopsis : Sans famille, sans amis et sans argent, Nomi Malone débarque à Las Vegas pour réaliser son rêve : devenir danseuse. A peine arrivée, elle se fait voler sa valise par l’homme qui l’a prise en stop. Perdue dans la ville, Nomi doit son salut à Molly Abrams, costumière au «Cheetah», un cabaret réputé de la ville. Molly lui trouve un job de stripteaseuse dans une boîte où elle fait elle-même quelques extras. Cristal Connors, la vedette du «Cheetah», très attirée par Nomi, la fait engager dans son show où elle gravit rapidement les échelons. Dans les coulisses impitoyables de Vegas, Nomi devient très vite une rivale gênante. Interdit aux moins de 12 ans



Case Départ : par Thomas Ngijol et Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué, Thomas Ngijol et Stéfi Celma

Synopsis : Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils connaissent à peine. Joël est au chômage et pas vraiment dégourdi. La France, « pays raciste » selon lui, est la cause de tous ses échecs et être noir est l’excuse permanente qu’il a trouvée pour ne pas chercher du travail ou encore payer son ticket de bus. Régis est de son côté totalement intégré. Tant et si bien, qu’il renie totalement sa moitié noire et ne supporte pas qu’on fasse référence à ses origines. Délinquance et immigration vont de pair si l’on en croit ses paroles. Réclamés au chevet de leur père mourant aux Antilles, ils reçoivent pour tout héritage l’acte d’affranchissement qui a rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves, document qui se transmet de génération en génération. Faisant peu de cas de la richesse symbolique de ce document, ils le déchirent. Décidée à les punir pour le geste qu’ils viennent de faire, une mystérieuse vieille tante qui les observait depuis leur arrivée aux Antilles décide de leur faire remonter le temps, en pleine période esclavagiste ! Parachutés en 1780, ils seront vendus au marché comme esclaves. Les deux frères vont alors devoir s’unir, non seulement pour s’évader de la plantation mais aussi pour trouver le moyen de rentrer chez eux, au XXIe siècle.



Le Crocodile du Botswanga : par Fabrice Eboué avec Thomas Ngijol, Fabrice Eboué et Claudia Tagbo

Synopsis : Leslie Konda, jeune footballeur français talentueux, repéré à son adolescence par Didier, un agent de faible envergure qui a su le prendre sous sa coupe, vient de signer son premier contrat d’attaquant dans un grand club espagnol. Dans le même temps, sa notoriété grandissante et ses origines du Botswanga, petit état pauvre d’Afrique centrale, lui valent une invitation par le Président de la République en personne : Bobo Babimbi, un passionné de football, fraîchement installé au pouvoir après un coup d’état militaire. Leslie se rend donc pour la première fois dans le pays de ses ancêtres accompagné par Didier pour être décoré par le Président Bobo qui s’avère rapidement, malgré ses grands discours humanistes, être un dictateur mégalomane et paranoïaque sous l’influence néfaste de son épouse. À peine ont-ils débarqué que Bobo conclut un deal crapuleux avec Didier : faire pression sur son joueur afin que celui-ci joue pour l’équipe nationale : les Crocodiles du Botswanga…



Hotel Del Luna : par Oh Choong-hwan, Hong Jung-eun et Hong Mi-ran avec Lee Ji-eun, Yeo Jin-goo et Shin Jung-geun

Synopsis : Un directeur d’hôtel à qui on propose de gérer un établissement pour les âmes défuntes fait connaissance avec la propriétaire des lieux et son univers bien étrange.

Le 4 août



All or Nothing : Arsenal.

Le 5 août



Treize Vies : par William Nicholson avec Colin Farrell, Joel Edgerton et Viggo Mortensen

Synopsis : L’incroyable histoire vraie de l’immense effort mondial pour sauver une jeune équipe de football thaïlandaise, qui s’est retrouvée piégée dans la grotte de Tham Luang à cause d’une tempête de pluie. Face à des difficultés insurmontables, une équipe de plongeurs parmi les plus compétents et les plus expérimentés au monde – capables de naviguer dans le dédale de tunnels étroits et inondés – se joint aux forces thaïlandaises et à plus de 10 000 volontaires pour tenter de sauver les douze garçons et leur entraîneur. Avec des enjeux incroyablement élevés et les yeux du monde braqués sur eux, le groupe se lance dans la plongée la plus difficile de son histoire, démontrant ainsi l’aspect sans limite de l’esprit humain.

Le 9 août



Rambo – saga complète : par Ted Kotcheff et David Morrell avec Sylvester Stallone, Richard Crenna et Brian Dennehy

Synopsis : John Rambo, ancien combattant du Viêt-nam où il a gagné plusieurs médailles, est arrêté dans une petite ville pour vagabondage.Maltraité, il décide de fuir. La chasse à l’homme commence… Interdit aux moins de 12 ans.

Le 12 août



A League of Their Own – saison 1 : par Will Graham et Abbi Jacobson avec Abbi Jacobson, Chanté Adams et D’Arcy Carden

Synopsis : La Seconde Guerre mondiale déclarée, les joueurs professionnels de Base-Ball partent au front. Afin de sauver les clubs et le sport, des propriétaires de clubs s’associent pour créer une ligue de base-ball féminine. Remake du film “Une équipe hors du commun“, avec Tom Hanks.

Le 14 août



Dora et la Cité perdu : par Chris Gifford et Tom Wheeler avec Isabela Merced, Michael Peña et Eva Longoria

Synopsis : Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger.

Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

Le 19 août



First Love : par A.J. Edwards avec Hero Fiennes Tiffin, Sydney Park et Diane Kruger

Synopsis : Jim, un lycéen de terminal vit les hauts et les bas d’une première relation amoureuse avec Ann. Au même moment, les parents de Jim doivent faire face aux retombées de la crise financière de 2008.



Making The Cut – saison 3.

Le 22 août



En Eaux Troubles (The Meg) : par Dean Georgaris et Steve Alten avec Jason Statham, Bingbing Li et Rainn Wilson

Synopsis : Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l’embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.



A Day to Die : par Scott Mallace et Rab Berry avec Kevin Dillon et Bruce Willis, Gianni Capaldi

Synopsis : Un agent de probation en disgrâce est redevable à un chef de gang local et est contraint de réaliser une série de dangereux casses en douze heures afin de payer les deux millions de dollars qu’il doit, de sauver sa femme enceinte kidnappée et de régler ses comptes avec le chef de la police corrompue de la ville, qui travaille avec le chef de gang et l’a trahi il y a des années.

Le 26 août



Le Samaritain : par Bragi Schut avec Javon “Wanna” Walton, Sylvester Stallone et Pilou Asbæk

Synopsis : Agé de 13 ans, Sam Cleary suspecte que son mystérieux et solitaire voisin, Mr. Smith, soit en réalité une légende qui se cache au grand jour. Il y a 25 ans, le superpuissant justicier de Granite City, Le Samaritain, a été déclaré mort dans un entrepôt, après un combat tragique avec son rival, Nemesis. La plupart des gens pense que Le Samaritain a péri dans les flammes, mais certains habitants, comme Sam, ont bon espoir qu’il soit encore en vie. Alors que la ville est au bord du chaos et que les crimes se multiplient, Sam se donne pour mission de persuader son voisin de sortir de sa cachette et de sauver la ville de la ruine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox