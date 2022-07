Ines Reg et sa sœur agacent Valérie Trierweiler dans “Pékin Express”

Ce mercredi, lors de l’émission “Pékin Express” sur M6, Valérie Trierweiler était agacée par Ines Reg et sa sœur.

Mercredi soir, dans le nouveau numéro de “Pékin Express“, Stéphane Rotenberg, l’animateur, a proposé une épreuve offrant un avantage stratégique. Le but étant, pour gagner, de transporter le plus de fruits possibles jusqu’à un panier en passant entre six éléphants qualifiés de “particulièrement gourmands” par l’animateur de l’émission. Malheureusement, en cours d’épreuve, Karine a été bousculée par la trompe d’un éléphant et a été projetée au sol. Heureusement pour la binôme de Valérie Trierweiler, elle s’est retrouvée avec, seulement, une attelle au poignet. Stéphane Rotenberg a donc décidé d’annuler l’épreuve et de remettre, au lendemain, en jeu l’avantage promis la veille. L’avantage est un drapeau rouge offrant la possibilité au binôme qui le possède d’arrêter les candidats de son choix pendant 15 minutes. Inès Reg et sa sœur, Anaïs, ont récupéré le drapeau rouge et ont décidé de l’utiliser contre Valérie Trierweiler et Karine, avec qui les relations ne sont pas les plus saines depuis plusieurs semaines.

Alors que le binôme Valérie-Karine étaient en pleine course dans un tuktuk, elles ont vu Ines Reg et Anaïs au bord de la route qui leur ont données l’ordre de s’arrêter. “Elles nous attendaient les salopes !“, a lancée l’ex-première dame. “Merci pour le cadeau d’anniversaire et pour le cadeau, la blessure de Karine !“, a lâché Valérie Trierweiler. “Bon courage !“, a conclu Ines Reg. “Nous, le jour où on a mangé deux fois le drapeau noir, on n’a pas dit ‘non, non, non, c’est la chandeleur !‘”, a ironisé l’humoriste face caméra. “C’est pas très sympa d’aller jusqu’à nous attendre. Nous, si on avait eu le drapeau rouge, on n’aurait pas fait ça. On serait parties, on n’aurait pas perdu du temps à attendre une équipe pour l’emmerder“, a ajouté Valérie Trierweiler.

