Disney+, la série sur la vie du boxeur Mike Tyson a droit à sa bande-annonce

Disney+ dévoile une bande-annonce pour la série “Mike” qui arrive sur la plateforme dès le 8 septembre.

Le célèbre boxeur, Mike Tyson, a droit à sa série sur Disney+. La plateforme dévoile une bande-annonce pour “Mike” qui sera disponible en streaming exclusivement dès le 8 septembre. Réalisée par Steven Rogers, la série retrace, en 8 épisodes, les hauts et les bas de la carrière et de la vie privée du boxeur devenu un temps infréquentable puis réhabilité après avoir fait amende honorable. Au-delà de l’athlète mondialement connu, la minisérie traite des problèmes de classe sociale aux États-Unis, du racisme, de la célébrité, des médias, de la misogynie, de la fracture sociale, du rêve américain et du rôle de chacun dans la construction de ce mythe moderne. Avec au casting :

Trevante Rhodes (Mike Tyson),

(Mike Tyson), Russell Hornsby (Don King),

(Don King), Harvey Keitel (Cus D’Amato),

(Cus D’Amato), Laura Harrier (Robin Givens),

(Robin Givens), Li Eubanks (Desiree Washington),

(Desiree Washington), Scott MacDonald (L’entraîneur de Tyson),

(L’entraîneur de Tyson), Kale Browne (Bill Cayton),

(Bill Cayton), B.J. Minor (Mike adolescent) 

