Netflix dévoile son calendrier des sorties du mois d’août, voici ce que réserve la plateforme

Le 1er août



Walter : par Thomas Pone avec Issaka Sawadogo, Alban Ivanov et Judith El Zein

Synopsis : Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan était presque parfait : pénétrer de nuit dans un hypermarché pour dévaliser une bijouterie. Mais ces « bras cassés » n’avaient pas prévu l’arrivée d’un vigile pas comme les autres : Walter, un ex-chef de guerre africain qui va les envoyer en enfer…



Un homme à la Hauteur : par Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Virginie Efira et Cédric Kahn

Synopsis : Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé… Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu…



Top Gun : par Jim Cash, Jack Epps Jr. avec Tom Cruise, Kelly McGillis et Tom Skerritt

Synopsis : Jeune as du pilotage et tête brûlée d’une école réservée à l’élite de l’aéronavale US (“Top Gun“), Pete Mitchell, dit “Maverick“, tombe sous le charme d’une instructrice alors qu’il est en compétition pour le titre du meilleur pilote…



Mission : impossible – 1 à 5 : par Bruce Geller et David Koepp avec Tom Cruise, Jean Reno et Jon Voight

Synopsis : Les membres d’un commando de la CIA sont envoyés à Prague avec pour mission d’appréhender, lors d’une réception dans l’ambassade américaine, un espion ennemi qui s’apprête à dérober une disquette contenant la liste secrète des agents en Europe centrale. Seulement ils ignorent que la CIA, persuadée que le commando est infiltré par une taupe, a envoyé une seconde équipe sur place…



Dreamgirls : par Bill Condon et Tom Eyen avec Beyoncé Knowles-Carter, Jamie Foxx et Eddie Murphy

Synopsis : L’action de Dreamgirls débute dans la première moitié des turbulentes sixties et suit jusqu’au milieu des années 70 l’ascension d’un trio de chanteuses composé d’Effie, Deena et Lorrell. A l’occasion d’un concours de chant, ces jeunes et prometteuses “Dreamettes” sont repérées par l’ambitieux manager Curtis Taylor Jr…

Le 2 août



Good Doctor – saison 4 : par David Shore avec Freddie Highmore, Antonia Thomas et Fiona Gubelmann

Synopsis : Après les récents évènements tragiques, l’hôpital est confronté à la première vague de pandémie de Covid-19 aux États-Unis. Le monde post-pandémie réserve bien des surprises aux jeunes médecins…

Le 4 août



Comme des bêtes 2 : par Brian Lynch avec Philippe Lacheau, Patton Oswalt et Willy Rovelli

Synopsis : Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max.



Notre jour viendra : par Romain Gavras et Karim Boukercha avec Vincent Cassel, Olivier Barthelemy et Justine Lerooy

Synopsis : Patrick et Rémy n’ont ni peuple, ni pays, ni armée : ils sont roux. Ensemble, ils vont combattre le monde et sa morale, dans une quête hallucinée vers l’Irlande et la liberté… Interdit aux moins de 12 ans.

Le 5 août



The Sandman : par Neil Gaiman et Allan Heinberg avec Tom Sturridge, Gwendoline Christie et Vivienne Acheampong

Synopsis : Après des années d’emprisonnement, le Seigneur des Rêves commence son périple à travers les mondes pour retrouver ce qu’on lui a volé et récupérer son pouvoir. Adaptation des romans graphiques fantastique de Neil Gaiman.



Twenty Five Twenty One – saison 1 : par Young Kyun Kim avec Tae-ri Kim, Joo-hyuk Nam et Ji-yeong Kim (II)

Synopsis : À un moment où rêver ne semble plus permis, une ado passionnée d’escrime poursuit ses ambitions et rencontre un jeune homme travailleur qui cherche à reconstruire sa vie.



Le destin des Tortues Ninja : le film : par Kevin Eastman et Tony Gama-Lobo avec Ben Schwartz, Omar Benson Miller et Brandon Mychal Smith

Synopsis : Quand de viles créatures venues d’un autre univers menacent de semer le chaos, les jeunes tortues et leurs mystérieux pouvoirs de ninjas sont mis à rude épreuve.



Carter : par Byeong-gil Jeong et Jung Byeong-Sik avec Joo Won, Sung-jae Lee et Bo-min Kim

Synopsis : Un homme se réveille amnésique. Dirigé par une voix mystérieuse provenant d’un dispositif implanté dans son oreille, il se lance dans une périlleuse mission de sauvetage.

Le 10 août



Lock and Key – saison 3 : par Carlton Cuse et Joe Hill avec Darby Stanchfield, Connor Jessup et Emilia Jones

Synopsis : Après le meurtre de leur père dans d’étranges circonstances, les frères et sœurs Locke emménagent avec leur mère à Keyhouse, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s’éveille et ne reculera devant rien pour les leur voler.

Le 11 août



DOTA : Dragon’s Blodd – Book 3 : par Ashley Edward Miller avec Yuri Lowenthal, Anson Mount et Kari Wahlgren

Synopsis : L’histoire de Davion, célèbre Chevalier Dragon déterminé à débarrasser le monde du fléau qui le mine. Après avoir croisé la route d’un légendaire Eldwurm à la puissance démesurée et de la noble Princesse Mirana, partie seule en mission secrète, Davion se retrouve impliqué dans une série d’événements dont il n’aurait jamais imaginé l’ampleur.

Le 12 août



Mes premières fois – saison 3 : par Mindy Kaling et Lang Fisher avec Maitreyi Ramakrishnan, Richa Moorjani et Jaren Lewison

Synopsis : Le quotidien pas toujours facile de Devi, une lycéenne américaine d’origine indienne.



Day Shift : par J.J. Perry avec Jamie Foxx, Dave Franco et Snoop Dogg

Synopsis : À Los Angeles, un chasseur de vampires a une semaine afin de réunir l’argent nécessaire pour payer l’école et l’appareil dentaire de sa fille. Il va devoir se saigner…

Le 13 août



Brooklyn Nine-Nine – saison 8 : par Dan Goor et Michael Schur avec Andy Samberg, Andre Braugher et Stephanie Beatriz

Synopsis : La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n’est pas de tout repos : une pléiade d’inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau.

Le 18 août



Tekken : Bloodline : par Katsuhiro Harada avec Isshin Chiba, Mamiko Noto et Taiten Kusunoki

Synopsis : Malgré les enseignements de sa mère, Jin Kazama n’a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher. Furieux contre lui-même, Jin a juré de se venger et se met en quête du pouvoir absolu pour parvenir à ses fins.

Le 19 août



365 jours : L’année d’après : par Tomasz Mandes et Blanka Lipinska avec Michele Morrone, Anna-Maria Sieklucka et Simone Susinna

Synopsis :Crise de confiance, jalousie et rival mafieux jouant les trouble-fête : la relation de Laura et Massimo résistera-t-elle ?

Le 20 août



Fullmetal Alchemist : La vengeance de Scar : par Hiromu Arakawa et Fumihiko Sori avec Ryôsuke Yamada et Atomu Mizuishi, Mackenyu

Synopsis : Dans ce sequel du premier long-métrage, les frères Elric doivent affronter leur plus redoutable adversaire : un tueur en série au front balafré d’une grande cicatrice.

Le 28 août



La Vie scolaire : par Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron et Soufiane Guerrab

Synopsis : Une année au coeur de l’école de la république, de la vie… et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans un avenir meilleur…

