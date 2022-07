Découvrez ce que réserve Salto dans son calendrier du mois d’août

Comme chaque mois, Salto dévoile son calendrier des sorties pour le mois à venir. Découvrez ce qu’il y a à découvrir en août sur la plateforme.

Le 5 août

Profilage – saisons 1 à 10 : par Fanny Robert et Sophie Lebarbier avec Odile Vuillemin, Philippe Bas et Juliette Roudet

Synopsis : Chloé Saint-Laurent est une psychologue clinicienne déroutante qui travaille en qualité de criminologue, avec laquelle le commandant Matthieu Pérac, un enquêteur, se voit obliger de composer. Malgré leurs différences, leur empahie pour les victimes et leur soif de justice, en fait un redoutable duo.



Les Sous-Doués : par Michel Fabre et Claude Zidi avec Daniel Auteuil, Maria Pacôme et Michel Galabru

Synopsis : Bébel et ses petits camarades du Cours Louis XIV, sont réputés pour être des fainéants et d’invétérés farceurs. Leur lycée est même dernier du classement au baccalauréat avec 100% de recalés à l’examen! Après une plaisanterie qui tourne mal, les trublions se retrouvent obligés d’obtenir leur bac à tout prix, tout en rusant et trichant, s’ils ne veulent pas finir en prison…



Les Sous-doués en vacances : par Michel Fabre et Claude Zidi avec Guy Marchand, Daniel Auteuil et Grace De Capitani

Synopsis : Suite de la comédie à succès “Les Sous-doués“. Le bac en poche, Bébél pensait partir aux Seychelles avec sa petite amie Jennifer, mais celle-ci a préféré s’en aller avec un autre. Une semblable mésaventure est arrivée à Claudine. L’un comme l’autre restent à Paris. Ils deviennent les cobayes du “love computer”, une invention d’un producteur-musicien désireux de mesurer l’effet que produisent ses chansons sur les couples…



Banzaï : par Claude Zidi, Michel Fabre et Michel Fabre avec Coluche, Valérie Mairesse et François Perrot

Synopsis : Michel Bernardin est employé à Planète Assistance, société qui aide les Français en difficulté à l’étranger. Sa fiancée Isabelle va quitter son emploi d’hôtesse de l’air pour passer plus de temps avec lui grâce à son amie Sophia qui lui a trouvé un emploi dans son agence de voyages. Mais Isabelle est obligée de rester encore quelques temps à son poste pour quelques vols et va le cacher à son fiancé.



Inspecteur la bavure : par Jean Bouchaud et Claude Zidi avec Coluche, Gérard Depardieu et Dominique Lavanant

Synopsis : Michel Clément obtient de justesse son diplôme d’inspecteur stagiaire et rêve d’arrêter l’ennemi public n°1, Roger Morzini. Celui-ci, devenu méconnaissable suite à une opération de chirurgie esthétique, se lie d’amitié avec lui…



Les Fous du stade : par Claude Zidi et Jacques Fansten avec Gérard Rinaldi, Jean Sarrus et Gérard Filipelli

Synopsis : Dans un village provençal, un commerçant fait appel à quatre jeunes campeurs pour l’aider à préparer l’inauguration d’une statue.



Le Grand Bazar : par Claude Zidi avec Michel Serrault, Gérard Rinaldi et Jean Sarrus

Synopsis : Quatre copains (les charlots) se retrouvent sans travail et décident d’aider un petit commerçant qui ne peut faire face à la concurrence que lui fait une grande surface.

Le 19 août



La Tour Montparnasse infernale : par Eric Judor et Ramzy Bedia avec Eric Judor, Ramzy Bedia et Marina Foïs

Synopsis : Un soir, suspendus au 52ème étage de la Tour Montparnasse, Eric et Ramzy, deux laveurs de carreaux, ont pris du retard dans leur travail.Pendant ce temps, la jolie Stéphanie attend son oncle, le puissant PDG du Groupe Lanceval, et ses fils, les actionnaires principaux, pour un conseil d’administration nocturne qui va se révéler bien mouvementé. En effet, un commando surentraîné investit l’immeuble, contrôle tous les accès et prend la famille Lanceval en otage. Stéphanie est en fait l’organisatrice du coup monté et convoite la fortune de son oncle qui la méprise depuis toujours. Stéphanie et ses hommes n’attendent plus que la main de la chère mère, dont les empreintes vont permettre d’actionner le mécanisme d’ouverture du coffre.Cependant, nos deux compères sont restés au sommet de la Tour et risquent bien de faire capoter le plan machiavélique de la belle.



La Tour 2 Contrôle infernale : par Eric Judor et Ramzy Bedia avec Eric Judor, Ramzy Bedia et Marina Foïs

Synopsis : Octobre 1981. Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de l’armée française. Suite à une malencontreuse erreur au cours d’un test de centrifugeuse, ils perdent une partie de leur potentiel intellectuel. L’armée voulant les garder dans l’aviation, on leur trouve un poste de bagagistes à Orly Ouest. Et là … La genèse des aventures de nos deux laveurs de carreaux de La Tour Montparnasse Infernale.

Le 26 août



The Magdalene Sisters : par Peter Mullan avec Anne-Marie Duff, Sean Colgan et Nora-Jane Noone

Synopsis :

En Irlande, dans le comté de Dublin, en 1964. Lors d’un mariage, Margaret est violée par son cousin. La honte s’abat sur toute la famille. Au petit matin, le curé de la paroisse vient chercher Margaret. Bernadette est pensionnaire dans un orphelinat. En grandissant, devenue jolie, elle suscite la convoitise des jeunes gens du quartier. Considérant que sa nature et son caractère la destinent au pire, la direction de l’orphelinat la confie alors à l’unique institution susceptible de la maintenir dans le droit chemin. Rose, qui n’est pas mariée, vient de donner naissance à un petit garçon. Séparée de son bébé, elle est emmenée au couvent des soeurs de Marie-Madeleine. Les trois jeunes femmes sont immédiatement confrontées à Soeur Bridget, qui dirige l’établissement et leur explique comment, par la prière et le travail, elles expieront leurs pêchés et sauveront leur âme.



Somewhere : par Sofia Coppola avec Stephen Dorff, Elle Fanning et Chris Pontius

Synopsis : Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l’hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille de 11 ans.



The Wrestler : par Robert Siegel avec Mickey Rourke, Marisa Tomei et Evan Rachel Wood

Synopsis : A la fin des années 80, Randy Robinson, dit The Ram (“Le Bélier”), était une star du catch. Vingt ans plus tard, il ne se produit plus que dans des salles de gym de lycées ou des maisons de quartier… Brouillé avec sa fille, il est incapable d’entretenir une relation durable avec quiconque : il ne vit que pour le plaisir du spectacle et l’adoration de ses fans.

Mais lorsqu’il est foudroyé par une crise cardiaque au beau milieu d’un match, son médecin lui ordonne d’abandonner le catch : un autre combat pourrait lui être fatal. Contraint de se ranger, il tente de renouer avec sa fille et, dans le même temps, entame une liaison avec une strip-teaseuse vieillissante. Pourtant, son goût du spectacle et sa passion pour le catch risquent bien de reprendre le dessus et de le propulser de nouveau sur le ring… Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.



A Single Man : par Tom Ford, Christopher Isherwood et David Scearce avec Colin Firth, Julianne Moore et Nicholas Hoult

Synopsis : Los Angeles, 1962. Depuis qu’il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George Falconer, professeur d’université Britannique, se sent incapable d’envisager l’avenir. Solitaire malgré le soutien de son amie la belle Charley, elle-même confrontée à ses propres interrogations sur son futur, George ne peut imaginer qu’une série d’évènements vont l’amener à décider qu’il y a peut-être une vie après Jim.

