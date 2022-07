Apple TV+ dévoile “Lucy’s School”, et publie une bande-annonce

Apple TV+ a dévoilé, aujourd’hui, la bande-annonce de “Lucy’s School“, un nouveau film originale célébrant les éducateurs et basée sur la bande dessinée classique “Peanuts” de Charles M. Schulz, dès le 12 août. Réalisée par Raymond S. Persi, le film met en scène un gang Peanuts anxieux à l’idée de commencer une nouvelle école à l’automne, inspirant Lucy à créer sa propre école à la place, mais l’enseignement n’est pas aussi facile qu’il y paraît. “Lucy’s School” est une lettre d’amour aux enseignants et une appréciation de l’impact qu’un enseignant peut avoir sur un enfant. Il explore la peur du changement et montre comment Lucy, soutenue par ses amis, affronte et surmonte ses propres peurs.