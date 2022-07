Apple TV+ : la troisième saison de “Mythic Quest” s’offre un teaser

Apple TV+ lève le voile sur un teaser de la saison 3 de “Mythic Quest” qui arrive cet automne sur la plateforme.

Apple TV+ a dévoilé un teaser pour la troisième saison de sa série humoristique, “Mythic Quest“, qui sera à découvrir en automne sur la plateforme. Réalisée par Rob McElhenney et Megan Ganz, la série nous plonge en immersion dans les coulisses d’un studio chargé du développement d’un jeu vidéo. L’équipe créative dirigée par Ian Grimm s’apprête à lancer la première extension majeure pour un de ses jeux les plus populaires. Avec au casting : Rob McElhenney dans le rôle de Ian Grimm et Charlotte Nicdao dans le rôle de Poppy.



