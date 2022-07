“Nouvelle École”, une saison deux pour concours de rap de Netflix est commandée

Le concours de rap de Netflix, “Nouvelle École”, revient pour une seconde saison et ouvre son casting.

Suite au succès, dès sa mise en ligne sur Netflix le 9 juin dernier, de “Nouvelle École“, ce vendredi, le site de casting “Agence Origines” a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la saison 2 du concours. Le 28 juin, se tenait une rencontre de l’Association des journalistes médias. Selon Sacha Nokovitch, un journaliste de “L’Équipe“, Damien Bernet, directeur du développement de Netflix France, avait évoqué une possibilité de suite pour l’émission : “Avec ‘Nouvelle École’, on a tapé dans le mille. Ce n’est pas à nous de l’annoncer, mais il y aura peut-être une saison 2“.

Pour rappel, “Nouvelle École” est un concours de rap rassemblant des talents de Paris, Marseille et Belgique, pour gagner 100.000 euros, face au jury composé de SCH, Shay et Niska. Lors de la première saison, c’est le belge Fresh LaPeufra qui a remporté la compétition. Son EP “Bientôt à l’abri” est également disponible depuis le 1er juillet. Pour le jury, Netflix n’a pas encore donné d’informations, comme l’indique, la plateforme, dans une réponse à un commentaire sous l’annonce.

on vous tiendra au courant quand on aura plus d’infos !

