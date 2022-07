TPMP : un proche de Cyril Hanouna balance des dossiers sur l’émission

Fabien Delettres, proche de Cyril Hanouna, était l’invité de “TPMP même l’été” et en a profité pour balancer quelques savoureux dossiers sur l’animateur.

La saison de “Touche pas à mon poste” est terminée depuis jeudi dernier. Depuis lundi, Benjamin Castaldi a anime “Touche pas à mon poste, même l’été“. Ce mardi 28 juin, l’animateur recevait Fabien Delettres, auteur, metteur en scène, producteur artistique et proche de Cyril Hanouna. “Vous connaissez très bien Cyril, ça fait 18 ans que vous le connaissez. Vous avez connu un Cyril avant et un Cyril après… Mais pour ceux qui l’ont connu avant, c’est le même”, a lancé Benjamin Castaldi. “Il n’a pas bougé d’une oreille. Il était déjà aussi drôle avant, aussi fou. Il n’a pas changé“, a confirmé l’invité.

“Il m’a humilié juste pour prendre 50 balles“

Benjamin Castaldi a ensuite invité Fabien Delettres à raconter des anecdotes sur Cyril Hanouna. Il a tout d’abord raconté comment l’animateur l’avait roulé dans la farine pour gagner 50 euros. “Il me demande : ‘tu fais quoi comme sport ?’ Je lui réponds que cette semaine, j’ai fait du squatch. Et lui répond, ‘Ah le squatch, c’est bien ça ?’. Je lui propose de lui montrer, on va à la salle de sport ensemble. On joue et c’est vrai qu’il joue comme une banane. Et je me dis, ‘mais il a un problème, comment il fait pour jouer au tennis ? Il a un problème de motricité ?’ Je l’aide même à faire les mouvements. Et il me dit ‘je n’arrive pas à jouer sans enjeu, viens on met 50 balles’. Je lui réponds que je ne veux pas lui pendre 50 balles. Il me dit ‘si ça me fait plaisir, ça te fera de l’argent pour Noël’. L’embrouille totale… On sort le billet et là le truc démarre, Hanouna, il m’a écrasé. Il m’a humilié juste pour prendre 50 balles“, raconte l’invité.

Fabien Delettres a également raconté que “Cyril aime bien les voitures. Pour l’une de ses premières voitures, il me dit ‘je vais m’acheter une belle voiture, est-ce que tu veux venir avec moi ?’ On va chercher sa voiture et quand on arrive devant sa concession, on descend de la voiture, à ce moment, il y a une très jolie femme qui arrive. Elle lui fait ‘coucou’, même lui je le sentais un peu charmé. Elle lui tend les clés et dit ‘Voilà, c’est bon, c’est vu avec le patron, je viens la chercher à 17 h’ Elle est partie, elle l’a pris pour le mécano“. Quelques anecdote marrante créant de joyeux souvenirs.

Source : Télé 7 Jours