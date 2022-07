TF1 lève le voile sur le visage de Zette, la voix-off de “Les 12 coups de midi”

Ce samedi soir, dans le documentaire “Jean-Luc Reichmann : un destin hors du commun“, diffusé sur TF1, la voix-off de l’émission “Les 12 coups de midis”, Zette, a dévoilé son visage pour la première fois.

Douze ans que “Les 12 coups de midis” existent et Zette, la voix-off qui donne des précisions sur les réponses et dévoile les cadeaux, n’est jamais apparue à l’écran. Pour la première fois, la voix cachée derrière a dévoilé son visage sur l’antenne de TF1 dans le documentaire consacré à Jean-Luc Reichmann, “Jean-Luc Reichmann : un destin hors du commun” ce samedi soir en deuxième partie de soirée. De son vraie nom, Isabelle Benhadj, est comédienne et une amie de Jean-Luc Reichmann depuis une trentaine d’années, elle témoigne dans le documentaire pour évoquer le jeu. “Il y a son humour, sa rapidité, son côté animal, c’est tout le temps vivant“, a déclaré la comédienne, expliquant le succès de l’émission.

Dans une interview accordée à “Télé-Loisirs“, Jean-Luc Reichmann a expliqué pourquoi il avait accepté son apparussions dans son documentaire. “On la voit à visage découvert pour la première fois, car c’est Isabelle qui parle de son pote Jean-Luc. On est amis depuis 1987, date où je suis monté à Paris. Elle fait partie de ma vie au quotidien, le midi. Dans le documentaire, elle a des mots hyper touchants pour moi“, a justifié l’animateur auprès de nos confrères.

Invité sur le plateau de “Le Buzz TV” en décembre 2018, Jean-Luc Reichmann avait expliqué pourquoi Zette restait dans l’anonymat : “Je pense que l’imaginaire est très important. Quand les animateurs radios sont filmés, ça casse le mythe. Je me rappellerai toute ma vie de Macha Béranger, le soir sur France Inter, elle nous faisait voyager. Et bien avec Zette, c’est pareil“.

Qui est Isabelle Benhadj ? Passionnée de théâtre, 61 ans, a commencé sa carrière avec les cours Florent avant de devenir animatrice pour Fun Radio à la fin des années 1980. C’est à cette époque qu’elle rencontre Jean-Luc Reichmann. Elle remplace Véronique Le Nir, Eulalie, et devient Zette le 1er janvier 2011.

Source : TV Mag Le Figaro