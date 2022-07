Le lancement d’HBO Max en France est repoussé

Alors que le service devait débarquer dans l’Hexagone l’année prochaine, les négociations sont suspendues.

Un décalage aux raisons peu claires. Alors qu’en avril dernier, Johannes Larcher en charge du développement international de la plateforme HBO Max ambitionnait de déployer le service dans 190 pays d’ici à 2026, pour ce qui est du marché français, le processus s’est arrêté.

Alors que des négociations avaient pourtant commencé avec différents distributeurs potentiels en France, ce n’est aujourd’hui plus d’actualité et le lancement, prévu pour le début de l’année prochaine est repoussé sans aucune information complémentaire. Difficile d’en déterminer la cause, le marché étant en ce moment en plein changement. Du côté de la maison-mère d’HBO tout d’abord, avec le rachat de Warnermedia par Discovery, qui doit entraîner une fusion des deux plateformes SVOD des groupes. Mais dans sa globalité, la SVOD fait face à quelques évènements surprenants : la perte d’abonnés de Netflix au premier trimestre 2022, les envies de nouvelles formules avec de la possibilité pour Disney+ et le leader du marché…

HBO a même revu son système de production avec un plan d’économie de 3 milliards de dollars sur deux ans, empêchant de produire sur le sol de certains pays européens comme le Danemark, Suède, Norvège, Finlande, les Pays-Bas ou encore la Turquie et les autres pays d’Europe centrale.

Par ailleurs, en France, les plateformes de SVOD ne sont pas toutes satisfaites de l’état du marché. Par exemple, Netflix et Disney+ sont actuellement clairement opposés à la nouvelle formule de la chronologie des médias, réglementant la disponibilité des films après leur sortie en salle sur ces plateformes, et le leader du streaming américain demande même à ce qu’elle soit revue dès la rentrée prochaine.

