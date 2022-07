Pascal Praud recadré par un cheminot après des critiques sur la nouvelle grève de la SNCF

Pascal Praud a vivement critiqué le mauvais timing de la grève général de la SNCF du 6 juillet. Un représentant syndical lui répond en direct de “L’Heure des Pros“.

Le trafic SNCF risque d’être perturbé ce mercredi 6 juillet, les cheminots réclament une augmentation des salaires. Le groupe ferroviaire recommande ainsi aux voyageurs “d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour, et de privilégier le télétravail”. Un énorme frein pour les familles qui partent en vacances. Lors de son émission, “L’heure des Pros“, il a ironisé en pointant les petits désagréments de la SNCF. “Ces retards incessants quand il fait chaud, quand il fait froid, quand une caténaire casse, quand un sanglier passe, la cerise sur le gâteau. Quand une finale de Ligue des champions est programmée à Paris, quand arrive les fêtes de fin d’année, quand vient le temps des vacances“, s’exprime l’animateur.

Un cheminot répond en direct de l’émission

Le présentateur a donné la parole aux premiers visés par ses commentaires. Fabien Villedieu, le délégué syndical Sud-Rail, était le cheminot invité sur le plateau et recadre Pascal Praud en direct : “Bon, ça y est, vous avez fait une présentation très élogieuse de la SNCF… Mais vous savez, la SNCF ce n’est pas que ça, hein ! C’est des centaines de TGV tous les jours qui sont enviés dans le monde entier. Il y a un représentant des associations d’usagers, et je peux vous dire que dans le monde entier, on envie les TGV de la SNCF et le service public. Donc la SNCF, ce n’est pas que ça, ce n’est pas que les grèves, que les retards ou les sangliers sur les voies !“.

Source : Télé-Loisirs