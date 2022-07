La passation de pouvoir pleine d’humour entre Olivia Grégoire et Olivier Véran

Olivia Grégoire a lancé de nombreuses petites blagues lorsqu’elle a cédé, à la mi-journée, le porte-parolat du gouvernement à Olivier Véran.

Hier matin, les chaînes d’information couvraient l’annonce du premier remaniement après les résultats des élections législatives. Olivia Grégoire quitte le porte-parolat du gouvernement pour devenir ministre déléguée chargée des PME, de l’Artisanat et du Tourisme. Elle a cédé les clés de l’hôtel de Rothelin-Charolais à Olivier Véran. Pour cette passation de pouvoir, Olivia Grégoire s’est permise plusieurs blagues qui ont amusé l’ex-ministre de la Santé et la presse. “Tu trouveras ici, à ce porte-parolat, tout en état de marche ! C’est important ! Nous avons établi d’excellentes relations de voisinage avec notre ami, Stanislas Guérini (ministre de la Transformation et la Fonction publique)“, a déclaré Olivia Grégoire, dans une séquence retransmise en direct sur plusieurs chaînes d’informations.

“J’en ai parlé avec Doudou ce matin“

“Le store est réparé ! Le jardin est en très bel état. Il est prêt à recevoir. Les fleurs sont plantées. Le plus important, pour ceux qui ne le sauraient pas, c’est que notre coq, Doudou, est en pleine forme. Je pense que c’est important de le partager. C’est un peu une mascotte dans ce porte-parolat. J’en ai parlé avec Doudou ce matin. Je sais que tu sauras te préoccuper de lui. Il est assez bavard et assez bruyant. Donc, je te conseille d’établir d’excellentes relations dès le démarrage“, a lancé, avec humour, Olivia Grégoire.

Source : Pure Médias