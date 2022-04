Discovery rachète Warner (HBO, CNN, Cartoon Network…)

Un achat de grande ampleur dans le milieu audiovisuel : le groupe Discovery, notamment propriétaire des chaînes éponymes vient de sceller l’acquisition du géant WarnerMedia.

Quand deux géants de la TV fusionnent. Discovery a finalisé vendredi l’acquisition de Warner Media auprès de l’opérateur américain AT&T. Cette fusion est l’occasion de voir naître une nouvelle société nommée Warner Bros Discovery.

Pour rappel, WarnerMedia détient entre autres HBO et son service de SVOD HBO Max, ainsi que les chaînes CNN, Cartoon Network/Adult Swim, la licence DC Films et les studios Warner Bros par exemple. Les plateformes proposées par les deux groupes, soit HBO Max et Discovery+ doivent ainsi fusionner pour proposer un service incluant du cinéma, des séries mais également du sport, Discovery possédant notamment Eurosport. HBO Max et Discovery + devaient arriver d’ici à l’année prochaine en France, la nouvelle plateforme issue de la fusion pourrait donc faire sa grande entrée en France directement, sans présence des deux entités précédentes.

L’opération était motivée, du côté d’AT&T, par la possibilité de rembourser sa dette s’élevant à 156.2 milliards de dollars à la fin de l’année dernière.

