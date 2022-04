Abonnés Freebox : Free résume les possibilités d’accéder à Oqee en un seul tableau

Apple TV, téléviseurs Samsung, Android TV… Les terminaux compatibles avec Oqee sont nombreux et certaines règles régissent l’accès à l’interface TV, l’opérateur propose un tableau pour s’y retrouver.

Quel abonnement, quel écran ? L’opérateur de Xavier Niel a déployé son interface TV Oqee sur de nombreux supports, allant d’une version mobile sur iOS et Android à une application pour Smart TV Samsung, en passant par Android TV et Apple TV. Cependant, tous les abonnés Freebox ne sont pas logés à la même enseigne et si ceux possédant une Freebox Révolution ont récemment vu arriver l’accès à Oqee en version mobile sans condition, les règles peuvent rendre confus certains Freenautes. Pour clarifier la situation, l’opérateur a mis à jour son tableau décrivant les règles d’accès à l’application Oqee sur différents supports.

Ainsi, pour résumer : les abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution ont accès à l’interface de Free sur l’intégralité des supports. Pour les abonnés Freebox mini 4K, seul l’accès à Oqee sur Apple TV et Smart TV Samsung est inclus d’office, pour y accéder sur Android TV et mobile, il faudra impérativement avoir souscrit une option multi-TV avec player Pop ou Apple TV. Quant aux abonnés Freebox One et Crystal, il est uniquement possible de profiter d’Oqee sur Apple TV et Samsung TV. L’opérateur précise également que la compatibilité avec Apple TV est valable que vous ayez acheté l’appareil chez Free ou non.

L’accès sur les terminaux “fixes” comme les smart TV ou les décodeurs est conditionnée par la connexion au réseau Freebox de votre domicile. Cependant, grâce à l’évolution de l’application mobile ayant intégré Chromecast et plus récemment Airplay, il est normalement possible de diffuser les contenus d’Oqee sur une Apple TV 4K non connectée à votre Freebox par exemple, puisque l’application mobile est compatible avec le réseau de tous les opérateurs. Notons également qu’Airplay permet par exemple la diffusion de votre programme favori directement sur Mac, en plus des téléviseurs compatibles.