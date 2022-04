Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : la Freebox change de WiFi et protège vos données, Bouygues Telecom joue la carte Android

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

11 avril 2016 : La Bbox miami passe sous Android TV

Après le lancement de la Freebox mini 4K en 2015, tournant sous Android TV, Bouygues Télécom avait annoncé l’arrivée d’Android TV sur sa Bbox miami, qui a l’époque tournait encore sous Google TV, son ancêtre très peu optimisé pour une utilisation sur un téléviseur. Il aura fallu attendre une année pour que cette box soit finalement proposée le 11 avril 2016 avec Android TV directement à ses nouveaux abonnés. L’arrivée de ce nouveau système d’exploitation allait de paire avec un bouquet TV enrichi, la recherche vocale, l’arrivée de Google Cast etc… Et une hausse de prix de 4€ à l’époque (1€ de plus sur le forfait, et trois euros de location de matériel).

12 avril 1992 : la fin de la Cinq sur les écrans Français

6 ans après son lancement en février 1986,” la Cinq” disparaît des téléviseurs Français me 12 avril 1992 à la suite d’une liquidation judiciaire prononcée le 3 avril 1992. La chaîne sera remplacée en soirée par Arte en septembre et la journée par “La Cinquième” en décembre 1994. Les moins jeunes se rappelleront peut-être des émissions comme “Youpi ! L’école est finie” ou “5 sur 5” diffusées sur la chaîne.

L’INA a ainsi conservé les deux dernières minutes de la chaîne.

14 avril 2014 : la Freebox intègre une nouvelle norme WiFi et un VPN

Une meilleure connectivité et une solution pour protéger ses données, c’est entre autre ce que proposait une mise à jour majeure des server Freebox déployée le 14 avril 2014. Dans cette version estampillée 2.1.0, l’opérateur annonçait en effet le support de la norme WiFi 802.11ac, soit le WiFi 5 pour les box compatibles, permettant donc d’accéder à des débits bien supérieurs. La mise à jour intégrait également par exemple le choix automatique du canal, le scan des réseaux environnants ainsi que la désactivation du WiFi par plage horaires.

Mais ce n’était pas tout, la Freebox se dotait également d’un serveur VPN, permettant de protéger vos données et d’anonymiser vos actions sur le web en changeant d’adresse IP.La fonctionnalité existe toujours aujourd’hui.



15 avril 2008 : SFR initie son rachat de Neuf Cegetel

Le début de l’offensive est lancée. SFR a acquis, le 15 avril 2008, 60% de l’opérateur Neuf Cegetel mais ne s’est pas arrêté là. L’opérateur au carré rouge a lancé dans la foulée une OPA pour obtenir 100% des parts de Neuf Cegetel et s’engage ce jour là dans une bataille qui durera 4 semaines boursières et qui coûtera environ 4.5 milliards d’euros à SFR. Le groupe a bien sûr changé de main depuis, plusieurs fois et est dorénavant dans le giron d’Altice, détenu par Patrick Drahi.

Décidément, on aime bien les vieilles pubs chez Univers Freebox : voici un spot pour Cegetel datant de 2005

16 avril 1987 : La première chaîne quitte le service public

La chaîne Télévision Française 1, plus connue grâce à son acronyme TF1, qui était publique depuis sa création en 1975 passe dans les mains de Martin Bouygues en 1987. La CNCL (Commission Nationale de la Communication et des Libertés, soit l’ancêtre du CSA) a choisi le groupe Bouygues qui est depuis le possesseur de la chaîne TF1.

Son introduction en bourse se fera le 21 juillet de cette même année et supprimera donc les revenus provenant de la redevance télévisuelle. C’est également le début de l’ère de divertissement sur cette chaîne puisque l’on verra apparaître cette année divers programmes devenus cultes comme le Club Dorothée (pour les plus jeunes) ou la Roue de la fortune.



Pour les nostalgiques, Univers Freebox vous a retrouvé la première émission du Club Do !

16 avril 2010 : Fusion de Dedibox et Online

La maison-mère de Free met tous ses oeufs d’hébergement dans le même panier. Les offres Dedibox et Online sont alors réunies sur un site web commun le 16 avril 2010. Quelques mois plus tôt Iliad avait regroupé sous une seule société ses activités d’hébergement. La société Dedibox avait ainsi été radiée du registre de commerce et ses activités fusionnées avec Online, qui propose des services d’hébergement mutualisé ainsi que d’enregistrement de noms de domaine. Depuis, Online a évolué pour devenir Scaleway, filiale cloud d’Iliad.