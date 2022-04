Oqee est désormais compatible avec Airplay, on vous dit tout

Les abonnés utilisant Oqee sur leur iPhone ou leur iPad peuvent désormais diffuser les contenus de l’interface TV sur d’autres supports, mais comment faire, quels appareils sont compatibles ? Univers Freebox vous propose un récapitulatif de ce qu’il faut savoir.

Dans sa dernière mise à jour majeure, Oqee sur iOS a intégré une compatibilité avec Airplay. Pour rappel, ce standard est utilisé par Apple pour permettre à ses appareils de diffuser des contenus directement sur divers terminaux compatibles. Cette compatibilité peut se séparer en deux types d’appareils : ceux capables de recevoir des contenus vidéos via AirPlay et ceux capable d’émettre des contenus.

Sur quels appareils ?

Sans surprise, l’iPhone, l’iPad et le Mac permettent de diffuser via Airplay, mais dans le cas d’Oqee, étant donné qu’il n’existe qu’une version mobile à l’heure actuelle, nous nous intéresserons aux manipulations permettant l’utilisation sur iPhone et iPad. Quant aux appareils capables de recevoir vos contenus, la se résume en trois types d’appareils : l’Apple TV, les Mac, mais aussi de nombreux téléviseurs connectés. Apple fournit une liste des conditions minimum requises pour accéder à Airplay, que vous pouvez retrouver dans le tableau ci dessous.

Quid des téléviseurs ? Apple fournit une liste assez longue de téléviseurs compatibles avec sa technologie :

Téléviseurs LG compatibles AirPlay :

LG OLED (2019, 2020)

LG séries NanoCell NANO 9, 8 (2020)

LG série UHD UN 8 (2020)

LG série UHD UN 71 ou modèle supérieur (2020)

LG séries NanoCell SM 9, 8 (2019)

LG séries UHD UM 7, 6 (2019)

Téléviseurs Samsung compatibles AirPlay :

Samsung séries FHD/HD 4 et 5 (2018)

Samsung séries QLED 4K Q6, Q7, Q8, Q9 (2018, 2019)

Samsung série QLED 8K Q9 (2019)

Samsung série The Frame (2018, 2019)

Samsung série Serif (2019)

Samsung séries UHD 6, 7, 8 (2018, 2019)

Téléviseurs Sony compatibles AirPlay :

Sony série Z8H (2020)

Sony série A9S (2020)

Sony série A8H (2020)

Sony série X95H (2020)

Sony série X90H (2020)

Sony série X85H (2020)

Sony série X80H (2020)

Sony série Z9G (2019)

Sony série A9G (2019)

Sony série X950G (2019)

Sony série X850G (modèles 55″, 65″, 75″ et 85″ 2019)

Sony série Z9F (2018)

Sony série A9F (2018)

Téléviseurs Vizio compatibles AirPlay :

VIZIO OLED (2020)

VIZIO série P Quantum X (2019, 2020)

VIZIO série P Quantum (2018, 2019, 2020)

VIZIO série P (2016, 2017, 2018)

VIZIO série M Quantum (2019, 2020)

VIZIO série M (2016, 2017, 2018)

VIZIO série E (modèles UHD 2016, 2017 et 2018)

VIZIO série V (2019, 2020)

VIZIO série D (2018, 2019)

Comment utiliser AirPlay sur Oqee ?

Maintenant que vous savez si votre appareil est compatible, comment diffuser votre programme TV depuis votre smartphone/tablette via AirPlay ? Il faudra tout d’abord être connecté sur le même réseau WiFi que votre Apple TV, Mac ou smart TV. Lancez une chaîne ou un contenu en replay puis vous verrez s’afficher une icône AirPlay ressemblant à ceci sur le player vidéo.

Une liste d’appareil apparaît alors sur votre iPhone, vous affichant tous les terminaux compatibles connectés sur votre réseau. Choisissez celui de votre choix puis cliquez dessus et vous verrez alors apparaître votre programme sur ce nouvel écran.

Lorsque vous voudrez arrêter la diffusion, il suffira de nouveau toucher l’icône Airplay depuis Oqee et choisir l’appareil avec lequel vous avez lancé le programme pour cesser la diffuson.

A noter également que vous pouvez diffuser automatiquement des vidéos sur une Apple TV ou smart TV compatible avec Airplay 2 que vous utilisez fréquemment.

Si vous ouvrez une app vidéo et que l’icône apparaît dans l’angle supérieur gauche, cela indique qu’un appareil AirPlay est déjà sélectionné. Pour utiliser AirPlay avec un autre appareil, touchez l’icône , puis sélectionnez-le. Vous pouvez également toucher à nouveau l’icône pour arrêter la diffusion avec AirPlay.

Pour rappel, Oqee est disponible sur Android TV, mobile, smart TV Samsung et Apple TV pour les abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop. Les abonnés Freebox mini 4K doivent être équipés d’un player Pop ou Apple TV en multi-TV pour bénéficier de la version mobile et sur Android TV et Apple TV, mais ont tout de même accès à l’application sur Smart TV Samsung.