Le saviez-vous : Free offre plusieurs services très populaires à des millions d’abonnés Freebox

Vous êtes un abonné Freebox ou futur client, et vous souhaitez savoir quels services de SVOD sont inclus tout le temps ou offerts temporairement par l’opérateur ? On fait le tour pour vous.

C’est l’un des avantages de passer chez Free, à savoir bénéficier de services de streaming supplémentaires sans surcoût durant toute votre aventure chez l’opérateur, ou pendant quelques mois voire un an. Si SFR propose actuellement une offre limitée avec Netflix et des chaînes offertes pendant 1, Orange inclut durant 24 mois quant à lui, à titre d’exemple, les replays sans publicité TF1 Max et 6Play dans sa nouvelle offre Livebox Max. Quant à Bouygues Telecom, il donne accès à Salto gratuitement sur sa Bbox Ultym pendant 6 mois. Pour sa part, Free met le paquet depuis plusieurs années. Mais toutes les Freebox ne sont pas logées à la même enseigne, petit tour d’horizon.

Lancée en 2018, la Freebox Delta touche l’excellence en matière de services inclus. En effet Netflix Essentiel, Amazon Prime et sa kyrielle d’avantages comme Prime Video, la livraison rapide et gratuite sont intégrés sans surcoût durant toute la période d’abonnement. Sans oublier TV by Canal et ses 60 chaînes. D’autres plateformes de SVOD sont également offertes mais temporairement, à savoir Apple TV+ (avec Player Pop) et ses contenus originaux de qualité pendant 3 mois et Canal+ Séries (créations originales, des séries US et européennes ainsi que l’intégralité du catalogue Starzplay) pendant 1 an. Difficile de faire mieux.

De leurs côtés, les abonnés Freebox Pop, bénéficient du service de streaming d’Apple et de Canal+ offerts sur la même durée. A noter noter que Disney+ offert pendant 6 mois n’est plus proposé aux nouveaux clients Pop et Delta depuis plusieurs semaines. Mais les anciens abonnés peuvent toujours activer cette promotion.

Pour sa part, la Freebox Révolution lancée en 2010, n’est pas délaissée bien au contraire. La box mythique de Free embarque TV by Canal, et permet à ses utilisateurs de profiter d’Amazon prime gratuitement pendant 6 mois, et Canal+ Séries pendant 1 an. Et cerise sur la gâteau, Amazon Prime est offert pendant 6 mois. On notera enfin que la Freebox mini 4K est mise à l’écart, et n’inclut aujourd’hui aucun des services mentionnés précédemment. Toutes les offres temporaires sont à activer directement sur l’espace abonné Freebox.