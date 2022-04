Orange : peu de services inclus dans les Livebox mais des promos qui valent le coup

Les offres fixe proposées par Orange sont souvent pointée du doigt comme étant les plus onéreuses du marché, mais l’opérateur peut parfois contrebalancer cela avec des opérations spéciales alléchantes.

Lorsque l’on souscrit à une box, certaines options peuvent intéressantes mais trop chères. Si certains opérateurs font le choix de faire des offres complètes incluant le maximum de services (notamment audiovisuels) comme c’est le cas avec la Freebox Delta, Orange pour sa part opte pour une autre stratégie. L’opérateur historique est ne propose en effet que très peu de contenus dans ses offres en comparaison à ses concurrents, mais permet régulièrement de découvrir ses options pour des tarifs plutôt alléchants.

C’est par exemple le cas de deux packs actuellement proposé par l’opérateur, combinant Netflix et OCS pour légèrement moins cher que l’abonnement Netflix proposé pendant deux mois, le tout sans engagement. Cette offre disponible jusqu’au 1er juin prochain inclut ainsi le bouquet OCS , avec les quatre chaînes et l’accès à la plateforme SVOD ainsi qu’au choix, l’abonnement Netflix standard (2 écrans simultanés et flux HD) ou Premium (4 écrans simultanés et flux en 4K). Ces deux solutions sont proposées à respectivement 12.99€/mois (puis 22.49€/mois) et 17.49€ (puis 26.99€/mois) pendant deux mois, le toute sans engagement. Pour rappel, Netflix standard est actuellement proposé à 13.49€ par mois et sa version Premium à 17.99€/mois par le géant américain, tandis que la pack OCS est initialement proposé à 12.99€/mois.

De quoi permettre aux abonnés Livebox de découvrir ses services sans trop de frais et, s’ils n’en sont pas satisfaits, de s’en désengager avant la fin de la période promotionnelle.

De quoi compléter une offre manquant de contenus

Les offres d’Orange sont réputées pour leur réseau avant tout et vont directement à l’essentiel. Si la dernière offre premium de l’opérateur historique avec la Livebox 6 a fait l’effort de proposer les replay “Max”, sans publicités, de TF1 et M6 pendant 24 mois, du côté des offres Livebox et Livebox UP, on ne pourra trouver que 140 chaînes et une option d’enregistreur TV Multi-écrans.

L’opérateur propose pourtant plusieurs options pouvant intéresser les abonnés. On peut en effet penser à l’option Deezer, donnant accès à la plateforme de streaming et régulièrement proposée en promotion. Par exemple, aujourd’hui , le service est proposé pour 1€/mois pendant trois mois au lieu de 9.99€/mois, sans engagement. A noter que cette offre est également disponible si vous êtes client mobile ou Sosh.

Plus proche des plateformes, on peut également compter sur le bouquet famille, parfois offert pendant un mois ou inclus dans une offre combinée à OCS pour le même prix que le service SVOD d’Orange.

L’opérateur historique propose également un “pass jeux vidéo”, proposant l’accès à plus de 250 jeux pour toute la famille directement sur la Livebox et sur mobile ou PC. Si l’offre est proposée à 14.99€/mois de base, elle fait régulièrement l’objet de promotion pouvant intéresser ceux voulant s’y essayer : offert pendant un mois ou plus, ou a moitié prix pendant 6 ou 12 mois…