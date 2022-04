Free Mobile augmente la data de son offre Série Free, son prix gonfle aussi

Vous pouvez dès à présent bénéficier du forfait Série Free à 11.99€/mois avec 90 Go.

Une petite hausse de data accompagnée d’une augmentation de tarif plus conséquente. Après avoir conservé un forfait à 8.99€/mois ces dernières semaines, l’opérateur est repassé à 11.99€ pour son offre intermédiaire. Une hausse qui s’accompagne de 10 Go supplémentaires accessibles en France métropolitaine, passant le forfait à 90 Go. Vous bénéficierez également de 10 Go disponibles en 4G depuis l’Europe et les DOM. Ce forfait Série Free est disponible jusqu’au 12 avril prochain.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 en accès premium est également inclus.

Et du côté des rivaux ?

A titre de comparaison, Bouygues Telecom, propose pendant encore quelques heures un forfait 5 Go à 4,99€/mois, 80 Go à 12,99€/mois, 120 Go pour 14.99€/mois ou encore 160 Go à 18,99€/mois. Red by SFR propose exactement les mêmes offres à un centime près. Sosh pour sa part a opté pour deux séries limitée à 50 Go pour 12.99€/mois et 100 Go pour 15.99€/mois.