Alessandra Sublet dit adieu à la télévision, voici son ultime message

Voulant se lancer dans une carrière de comédienne, Alessandra Sublet, a fait sa dernière apparition en tant qu’animatrice ce vendredi soir. À cette occasion, elle est revenue sur ses 20 ans de télé en images.

Ce vendredi soir, Alessandra Sublet a décidé de faire ses adieux à sa carrière d’animatrice sur le morceau “As it was” de Harry Styles. La journaliste apparaissait pour la dernière fois à la télévision dans “C Canteloup“. Pour l’occasion, elle publie un album photos, de “Combien ça coûte ?“, où elle a débuté, jusqu’à “The Voice” en passant par “L’amour est dans le pré“, “C à Vous“, “Fais-moi une place” ou encore “Un soir à la tour Eiffel“.

“20 ans ! Ce soir, c’est la dernière fois que vous me verrez dans votre petit écran, mais comment ne pas vous remercier pour toutes ces années. TF1, Canal+, M6, France 5, France 2, TF1 et la boucle est bouclée !“, s’exprime Alessandra Sublet tout en remerciant, dans les images, Pierre-Antoine Capton, le producteur de “C à Vous“. “À chaque grand saut que j’ai fait, à chaque risque que j’ai pris vous étiez là. Combien de fois j’ai entendu que j’étais folle, combien de fois j’ai douté, mais j’avais envie, et c’est le seul moteur pour avancer. Suivre ses choix même si ils ne sont pas au goût des autres“, ajoute-t-elle avant de préciser vouloir “écrire une autre histoire”. “On se retrouvera pour de nouvelles aventures ! Du fond du cœur, merci“, conclut l’animatrice.

Dans les commentaires, de nombreux messages de soutiens lui sont adressés par des personnalités de la télé. “Ma chérie, moi je sais ce que je te dois : sans ton départ de M6 je n’aurais pas présenté ‘L’amour est dans le pré’. Sans ta bienveillance à l’égard des femmes, tu n’aurais pas cette joie et cette lumière. Sans ta liberté, sans ton envie de croquer la vie et de ne pas t’endormir enfermée, je me sentirais un peu plus seule. Vive toi et vive la vie qui t’attend“, salue Karine Le Marchand. “Tu forces mon admiration chaque jour“, écrit Laura Tenoudji, chroniqueuse à “Télématin“. “Plein de bonnes ondes pour ton prochain chapitre“, souhaite M. Pokora. “Quel parcours !“, encense Sonia Rolland.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet)

Alessandra Sublet avait confié au “Parisien” début avril avoir décidé d’arrêter la télévision pour se lancer dans la comédie. Elle a tenu son premier rôle dans Handi Gang, un téléfilm diffusé sur TF1 le 2 mai 2022. À la rentrée, Hélène Mannarino sera son successeur dans “C Canteloup” et Arthur dans “Le Grand concours des animateurs” il présentera et produira.

Source : TV Mag Le Figaro