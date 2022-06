Netflix : un tournage vire au drame, deux acteurs perdent la vie

Lors d’un tournage pour Netflix, deux acteurs ont perdu la vie et six personnes ont été blessés, Netflix n’a pas encore communiqué sur le drame.

Jeudi dernier, le tournage de la série Mexicaine originale Netflix, “The Chosen One“, se retrouve au plein milieu d’un drame. En effet, un accident de voiture a fait deux morts et six blessés lors du tournage d’une scène. Bien que l’information n’ait pas été communiqué publiquement, “Los Angeles Times” ne s’en est pas privé, après qu’un membre de la production ait évoqué l’affaire à l’un de ses proches. Selon le ministère de la Culture de l’État de Basse-Californie, les deux personnes décédées dans l’accident sont Raymundo Garduño Cruz et Juan Francisco González Aguilar. La camionnette dans laquelle les deux acteurs roulaient s’est écrasée sur la péninsule de Baja California Sur au Mexique. Netflix et RedRum, la société de production, n’ont pas encore commenté l’affaire.

Source : Le Journal du Geek