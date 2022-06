La météo de TF1 accueille un nouveau présentateur

Un vent de fraîcheur à la présentation de la météo de TF1.

Les téléspectateurs de TF1 avaient, pour habitude, de voir à la présentation de la météo, Évelyne Dhéliat. Mais, avant le journal de 13 heures de dimanche, c’est Ange Noiret qui était à la présentation. “Ravi de vous retrouver pour cette journée de dimanche“, a commencé le présentateur avant de détailler les prévisions météorologiques. Ce n’est pas la première fois que le grand public se retrouve devant Ange Noiret puisqu’il présente depuis plus d’un an la matinale sur LCI. “Météorologiste depuis maintenant 9 ans, je présente désormais la météo quotidiennement au sein de journaux télévisés. Mon expertise et mon aisance devant la caméra me permettent de pouvoir expliquer facilement et rapidement tous les phénomènes météo, même les plus complexes“.

Avant de rejoindre TF1, Ange Noiret a été, durant quatre ans et demi, sur La Chaîne Météo. “Ange est un professionnel très talentueux qui a tout pour lui : du sérieux, des connaissances, une grande adaptabilité, des compétences en météo, présentation TV, graphisme, et en plus… un humour très apprécié. C’est un collègue précieux, qui met de la joie de vivre autour de lui, et qui est particulièrement créatif en termes d’idées et de propositions“, a témoigné son ancienne collègue Karine Durand. Après un an à l’école nationale de la météorologie, le présentateur a travaillé un peu plus de cinq ans en tant que prévisionniste aéronautique dans l’armée de l’air. Ange Noiret a également une chaîne YouTube où il y publie plusieurs vidéos météorologiques.

Source : TV Mag Le Figaro