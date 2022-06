Législative 2022 : Léa Salamé recadre des responsables politiques en direct sur France 2

Alors que le premier tour des législatives 2022 aura lieu ce dimance 12 juin, France 2 proposait l’émission “France 2022”.

Présentée par Léa Salamé et Laurent Guimier, l’émission diffusait en prime time accueillait 10 responsables des principales formations politiques. Au sommaire de l’émission, des débats sur le modèle social et sécurité et aussi le pouvoir d’achat.

Malgré un temps de parole contrôlé, il s’est avéré qu’à certains moments l’émission donnait l’impression d’une grande cacophonie tant la tension montée entre les représentants. Le moment de la question sur la sécurité et celui ou le ton est le plus monté et notamment lorsque le sujet du refus d’obtempérer d’un automobiliste à Paris, qui a coûté la vie à sa passagère tuée par les policiers a été abordé.

Tout le monde sur le plateau a voulu donner son point de vue à tel point qu’en finalité personne ne s’écoutait et l’émission etait difficile à suivre. Cette situation a obligé Léa Salamé d’intervenir afin de rétablir l’ordre et le calme. “Non, non, non ! Mettez-vous à la place des téléspectateurs ! Ils ne comprennent rien. Même nous, on ne comprend rien !“