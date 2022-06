Un Grand Prix de Formule 1 sera prochainement diffusé en clair sur Canal+

Canal+ détient les droits de diffusion de la F1 jusqu’en 2029. Pour la première fois en 2022 la chaîne privée diffusera un Grand Prix en clair.

Pour les initiés ou les non initiés, il sera possible de regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan en clair sur Canal+ durant le dimanche 12 juin 2022 à partir de 11h55. Situé à Bakou, ce Grand Prix sera le premier à être diffusé en clair cette année. Au nombre de quatre, on ne sait pas encore si d’autre Grand Prix seront accessible en clair mise à part le Grand Prix de France puisqu’il fait partie de la liste des « événements d’importance majeure » protégés par une diffusion en clair. Ce dernier aura lieu de le 24 juillet prochain.

Au programme retrouvez tout d’abord l’émission La Grille, présentée par Margot Laffite, accompagnée du consultant Loïc Duval. Suivi de la course à partir de 13 heures qui sera commentée par le duo Julien Fébreau et Jacques Villeneuve.

Source : L’Équipe