Amazon Prime Video fait le plein de nouveautés, voici ce qu’il ne faut pas manquer durant ce mois de juin

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les nouveautés à découvrir tout au long du mois de juin.

1er juin

Le monde est à toi : film de Romain Gravas avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel.

Synopsis : François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout son entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu !

Basic instinct : film de Paul Verhoeven avec Michael Douglas, Sharon Stone, Jeanne Tripplehorn.

Synopsis : Nick Curran, inspecteur de police à San Francisco, enquête sur le meurtre d’une star du rock, Johnny Boz, tué de trente et un coups de pic à glace par une inconnue alors qu’il faisait l’amour. Nick apprend que le chanteur fréquentait Catherine Tramell, riche et brillante romanciere. Au cours de son enquête, il s’apercoit que les parents de Catherine sont morts dans un accident suspect, que son professeur de psychologie a été assassiné dix ans plus tôt à coups de pic à glace et qu’enfin, une de ses meilleures amies a, en 1956, tué ses trois enfants et son mari.

Ready player one : film de Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.

Synopsis : 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le profil d’un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

Into the wild : film de Sean Penn avec Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt.

Synopsis : Tout juste diplômé de l’université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l’existence confortable et sans surprise qui l’attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et des autres.

Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale communion avec la nature.

127 heures : film de Danny Boyle avec James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara.

Synopsis : Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homme de 27 ans, se met en route pour une randonnée dans les gorges de l’Utah. Il est seul et n’a prévenu personne de son excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région. Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au-dessus de lui un rocher se détache et emprisonne son bras dans le mur de rocaille.

Gang of New York : film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson.

Synopsis : En 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d’une guerre des gangs sanguinaire. Lorsque Bill le Boucher assassine le chef des Irlandais, père d’Amsterdam Vallon, il s’associe avec un policier véreux et prend le contrôle de la ville. Seize ans plus tard, Amsterdam retourne à New York pour venger la mort de son père, tuer Bill et mettre fin à son règne.

Harry Palmer : the ipcress file S1 : série créée par John Hodge avec Joe Cole, Lucy Boynton, Tom Hollander.

Synopsis : Berlin, années 1960. Le rusé Harry Palmer s’installe en Allemagne après avoir commis des crimes qui pourraient lui valoir une peine de huit ans dans une prison militaire anglaise. Voyant son potentiel, un officier de renseignement lui offre un moyen d’éviter l’enfermement en devenant espion. Sa première affaire est le dossier Ipcress, une mission d’infiltration. Palmer doit retrouver la trace d’un scientifique britannique disparu. Quand il le retrouve, le savant est amnésique. Palmer découvre que ce dernier est soumis à un conditionnement psychologique…

La chasse : film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp.

Synopsis : Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail et il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s’illuminent, le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent et la petite communauté plonge dans l’hystérie collective, obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité.

Highlander : film de Russell Mulcahy avec Christopher Lambert, Sean Connery, Roxanne Hart.

Synopsis : Connor Macleod est un immortel. Il traverse les Ages depuis son Ecosse de 1536, multipliant les rencontres, les expériences et les combats…Car depuis plus de 400 ans Macleod affronte dans des luttes sans merci d’autres immortels pour remporter Le Prix. Le seul moyen de le tuer est de leur trancher la tête et c’est ce qu’il s’évertue à faire depuis des siècles tout comme son ennemi juré : le Kurgan. Un guerrier sadique ayant tué la majorité des immortels. C’est dans le New York de 1986 que Macleod prépare le combat ultime qui fera de lui le dernier des immortels. Il ne peut en rester qu’un.

Le scaphandre et le papillon : film de Julian Schnabel avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze.

Synopsis : Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique Bauby, journaliste et père de deux enfants, dans un coma profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le “locked-in syndrome”, il ne pouvait plus bouger, parler ni même respirer sans assistance.

Dans ce corps inerte, seul un oeil bouge. Cet oeil, devient son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie. Il cligne une fois pour dire “oui”, deux fois pour dire “non”. Avec son oeil, il arrête l’attention de son visiteur sur les lettres de l’alphabet qu’on lui dicte et forme des mots, des phrases, des pages entières…

Coming out : A travers un montage de vidéos bouleversantes postées sur le web par ces jeunes, Coming Out nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime, et social, qu’est le coming out.

Ali : film de Michael Mann avec Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight.

Synopsis : En faisant preuve de détermination, d’endurance physique, d’agressivité et d’intelligence, Muhammad Ali est devenu une légende vivante de la boxe américaine. Belinda, son épouse, Angelo Dundee, son entraîneur, Drew Brown, son conseiller, Howard Bingham, son photographe et biographe, et Ferdie Pacheco, son docteur, ont été les témoins privilégiés de sa carrière à la fois brillante et mouvementée que ce soit sur ou en dehors du ring.

Patients : film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly.

Synopsis : Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens…. Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

The Boys S3 : série créée par Eric Kripke avec Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr.

Synopsis : Ce fût une année calme. Le Protecteur est maîtrisé, Butcher travaille pour le gouvernement, supervisé par Hughie. Mais ces deux hommes ont hâte de transformer cette paix et cette tranquilité en sang et en os. Lorsque The Boys apprennent l’existence d’une arme mystérieuse capable de détruire un super, il s’en suit un chamboulement au sein des Sept, qui va conduire à une guerre et à la poursuite…

06 juin

John Wick l’intégrale :Depuis la mort de sa femme bien-aimée, John Wick (Keanu Reeves) passe ses journées à retaper sa Ford Mustang de 1969, avec pour seule compagnie son chien Daisy. Il mène une vie sans histoire, jusqu’à ce qu’un malfrat sadique nommé Iosef Tarasof (Alfie Allen) remarque sa voiture. John refuse de la lui vendre. Iosef n’acceptant pas qu’on lui résiste, s’introduit chez John avec deux complices pour voler la Mustang, et tuer sauvagement Daisy… John remonte la piste de Iosef jusqu’à New York. Un ancien contact, Aurelio, lui apprend que le malfrat est le fils unique d’un grand patron de la pègre, Viggo Tarasof (Michael Nyqvist). La rumeur se répand rapidement dans le milieu : le légendaire tueur cherche Iosef. Viggo met à prix la tête de John : quiconque l’abattra touchera une énorme récompense. John a désormais tous les assassins de New York aux trousses.

10 juin

Fairfax S2 : série créée par Matt Hausfater, Aaron Buchsbaum, Teddy Riley avec Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Jaboukie Young-White.

Synopsis : Fairfax est une animation irrévérencieuse qui suit les mésaventures de quatre amis de treize ans, Dale, Derica, Benny et Truman, dans leurs tribulations en quête d’Influence. C’est un regard moderne porté sur l’éternel conflit qui nous pousse à vouloir être plus cool qu’on ne l’est, à s’intégrer tout en se démarquant, et à faire la queue pour une paire de sneakers qu’on n’aura jamais.

13 juin

Un espion ordinaire : film de Dominic Cooke avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan.

Synopsis : 1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d’allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques…

15 juin

First love, le dernier yakuza : film de Takashi Miike avec Masataka Kubota, Nao Ohmori, Sakurako Konishi.

Synopsis : Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, rencontre son « premier amour », Monica, une callgirl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chinoises, vont les poursuivre.

17 juin

L’été où je suis devenue jolie S1 : série créée par Jenny Han avec Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney.

Synopsis : Isabel “Belly” Conklin passe ses étés à Cousin’s Beach avec sa mère et son frère aîné, ainsi que le meilleur ami de sa mère et ses fils. Au cours d’un été bien précis, elle va connaître son premier amour mais aussi sa première peine de coeur.

The lake S1 : série créée par Julian Doucet avec Jordan Gavaris, Julia Stiles, Madison Shamoun.

Synopsis : Justin revient de l’étranger après avoir rompu avec son partenaire de longue date, dans l’espoir de renouer avec sa fille biologique qu’il a fait adopter. Ses projets de créer de nouveaux souvenirs avec sa fille Billie, au bord du lac idyllique de son enfance, tournent mal lorsqu’il apprend que son père a légué le chalet familial à sa demi-sœur “parfaite”, Maisy-May.

24 juin

Chloe S1 : série créée par Alice Seabright avec Erin Doherty, Billy Howle, Pippa Bennett-Warner.

Synopsis : Becky devient obsédée par la mort de son amie, Chloé. Cette dernière décide de prendre une nouvelle identité afin d’intégrer le groupe d’amis de Chloé et comprendre ce qui s’est réellement passé…

My fake boyfriend : film de Rose Troche avec Keiynan Lonsdale, Dylan Sprouse, Sarah Hyland.

Synopsis : Un jeune homme dans une situation délicate suit les conseils de son meilleur ami et utilise les réseaux sociaux pour se créer un faux petit ami. Mais ce mensonge se retourne contre lui quand il rencontre le véritable amour de sa vie.

The one that got away S1 : L’histoire de trois femmes, Alex, Zoe et Darcy, qui ont formé une amitié improbable après avoir découvert qu’à différents moments de leur vie, elles étaient liées de manière romantique avec le même gars, Liam.