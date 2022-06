Freebox TV : changement à venir pour une chaîne française incluse

La chaîne 01TV va changer de nom suite au rachat du magazine et du site web éponyme.

Du changement pour la chaîne lancée début 2020 sur les box d’Orange, SFR et Free. Le média d’information spécialisé dans la tech 01net propose en effet sa propre chaîne TV, incluant plusieurs émissions, tests et reportages réalisés par la rédaction depuis près de deux ans. Cependant, cette chaîne va bientôt devoir changer de nom pour devenir “Tech and Co: la chaîne”.

Ce rebranding est dû à une opération réalisée par Altice, actuel détenteur du journal et du site web 01net.com. Le titre de presse a ainsi été revendu à Keleops, groupe de médias spécialisé dans les nouvelles technologies et possédant notamment Presse-Citro, Journal du Geek et iPhon. Ce groupe récupère donc toutes les marques de l’univers 01net.com, y compris la section téléchargement du site ou le laboratoire de tests produits. Cependant, 01TV est toujours détenue par Altice Médias, qui va cependant devoir abandonner le nom lié au site d’information puisque ne détenant plus la marque. Elle reprendra donc le nom de l’une des émissions phares de l’équipe de 01TV, diffusée notamment sur BFM Business.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule évolution pour 01TV, puisqu’il est prévu de lancer une “verticale web”, alimentée quotidiennement avec des tests produits et d’autres projets incluant des journalistes de la rédaction. Les deux journalistes présentant le podcast “Chez Jérôme & François” expliquent ainsi que plus de nouveautés sont à venir, sans les détailler et en affirmant que les téléspectateurs en sauront plus le mois prochain. Pour rappel, la chaîne 01TV est incluse pour tous les abonnés Freebox et disponible sur le canal 231. Ce changement devrait évidement concerner la chaîne linéaire ainsi que le service de replay, lancé en novembre 2020.