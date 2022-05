Prime Video présente “The Terminal List” avec une première bande-annonce

Prime Video dévoile une bande-annonce pour sa future série, “The Terminal List“, qui arrive le 1er juillet sur la plateforme.

Chris Pratt est à l’honneur de la future série originale de Prime Video. Réalisée par David DiGilio, la série est inspirée de l’ouvrage de Jack Carr et raconte en 8 épisodes comment, au cours d’une mission secrète, l’escouade de Navy SEAL dont faisait partie Reece est décimée. Unique survivant, il rentre chez lui avec des symptômes de stress post-traumatique. Ses souvenirs sont contradictoires et flous sur l’événement et il se sent terriblement coupable. Reece découvre, par la suite, qu’une organisation puissante et obscure est à ses trousses. Avec au casting :