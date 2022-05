“Only Murders in the Building”, Disney+ lève le voile sur la bande-annonce de la seconde saison

Disney+ dévoile la première bande-annonce de la seconde saison de “Only Murders in the Building” qui arrive dès le 28 juin sur la plateforme.

Après le succès de la première saison, “Only Murders in the Building” revient pour une seconde saison le 28 juin. Réalisé par Steve Martin et John Hoffman, la série raconte l’histoire de trois voisins inconnus de l’immeuble Arconia à New York, obsédés par les affaires criminelles, se retrouvent liés à un meurtre dans la vie réelle et décident de résoudre le cas, le tout en se lançant dans un podcast nommé “Only Murders in the Building“. Avec un casting :