Physical, Apple TV+ dévoile une bande-annonce pour sa seconde saison

La série “Physical” revient avec sa seconde saison. Apple TV+ publie une bande-annonce pour combler la patience jusqu’au 3 juin. Réalisée par Annie Weisman, l’histoire raconte celle d’une femme au foyer dans la Californie des années 80, Sheila Rubin affronte à l’abri des regards de redoutables démons intérieurs. Mais sa vie bascule lorsqu’elle découvre l’aérobic, qui lui ouvre la voie du succès et de l’émancipation. Sheila lance sa première vidéo de fitness et rencontre un réel succès, mais se retrouve confrontée à de nouveaux obstacles de taille. Elle est tiraillée entre sa loyauté envers son mari et ses valeurs et sa dangereuse attirance pour quelqu’un d’autre. Maintenant qu’elle n’est plus la seule à s’être lancée dans le fitness, elle doit aussi affronter une concurrence redoutable pour parvenir à construire un véritable empire. Avec au casting :