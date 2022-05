Marie-Sophie Lacarrau de retour dans le JT du 13 h après 5 mois d’absence

Marie-Sophie Lacarrau, c’était retirée du JT suite à “une infection sévère et rare à l’œil” alors qu’elle portait des lentilles de contact.

La présentatrice, Marie-Sophie Lacarrau, a été victime d'”une infection sévère et rare à l’œil” alors qu’elle portait des lentilles de contact et s’était donc retirée du JT de TF1 pendant 5 mois. “Je suis très heureuse et très impatiente. On laisse le temps filer, on apprend à s’ennuyer. On n’a pas le choix“, a confiée la journaliste à Franceinfo sur son quotidien qui était d’être lunettes de soleil en permanence et rideaux fermés durant deux mois.

La journaliste a exprimé son impatience dans une interview pour Franceinfo : “cela fait un bien fou de retrouver une vie normale, de retrouver son travail, ses collègues, son bureau et les téléspectateurs. Effectivement, depuis ce matin, je suis avec l’équipe du 13 heures, avec la rédaction, avec les correspondants en région. Et puis, on est en train de bâtir ce journal. Je suis très heureuse, très heureuse et très impatiente à l’heure qu’il est“.

Source : Franceinfo