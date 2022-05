Queer As Folk, la série des années 2000 aura droit à un reboot sur STARZPLAY cette année

STARZPLAY proposera un reboot de la série “Queer as Folk” dès le 31 juillet.

STARZPLAY, le service international de streaming premium de STARZ, annonce avoir acheté les droits de diffusion pour un reboot de la série “Queer as Folk” auprès de NBC Universal Global Distribution, pour la France, la Belgique et le Royaume-Uni. La série de huit épisodes sera diffusée en exclusivité au Royaume-Uni dès le vendredi 1er juillet et dès le 31 juillet en France, en Belgique, au Brésil, en Allemagne, en Italie, en Amérique Latine, au Luxembourg, en Espagne, aux Pays-Bas et dans les pays Nordiques au rythme de deux épisodes par semaine.

Produite par UCP, une division du groupe Universal Studio Group, Jeff Cooke, Senior Vice-Président Programmation, International Networks, a déclaré que “la série originale ‘Queer As Folk’ a véritablement été une innovation dans le domaine de la télévision. Cet esprit novateur s’ajoute parfaitement à la liste des récits audacieux, uniques et complexes de STARZPLAY. Nous sommes ravis d’accueillir à l’international et en exclusivité la version 2022 de ‘Queer As Folk’. Nous sommes impatients que nos téléspectateurs dévorent chaque épisode cet été”.

Réalisé par Ryan O’Connell, “Queer as Folk” suit un groupe d’amis à la Nouvelle-Orléans dont les vies vont être transformées à la suite d’une tragédie. Avec au casting :

Devin Way (Brodie),

(Brodie), Fin Argus (Mingus),

(Mingus), Jesse James Keitel (Ruthie),

(Ruthie), CG (Shar),

(Shar), Johnny Sibilly (Noah),

(Noah), Ryan O’Connell (Julian).

La série compte de nombreux invités comme :

Kim Cattrall ,

, Juliette Lewis ,

, Ed Begley Jr ,

, Armand Fields ,

, Chris Renfro ,

, Eric Graise.

Source : Le blog TV News