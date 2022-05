“Les Liaisons Dangereuses” : Netflix dévoile la première bande-annonce

Netflix dévoile la première bande-annonce de “Les Liaisons Dangereuses“, sa prochaine production originale.

Hier, Netflix a publié une bande-annonce pour son prochain film, “Les Liaisons Dangereuses“, disponible le 8 juillet sur la plateforme. Réalisé par Rachel Suissa et Choderlos de Laclos, le film met en scène Célène, une fille idéaliste de 17 ans, croyant en l’amour absolu et s’intéresse plutôt à la lecture qu’aux réseaux sociaux. En quittant Paris pour Biarritz, elle s’apprête à vivre pour quelque temps loin de son fiancé, Pierre. Très vite, elle se confronte, dans son nouveau lycée, à l’ex-star du cinéma et reine d’Instagram Vanessa ainsi que le célèbre surfeur Tristan. Lorsqu’elle tombe amoureuse de Tristan, Célène est loin de se douter qu’elle est au centre d’un cruel pari entre Tristan et Vanessa. Avec au casting l’influenceuse Paola Locatelli, Simon Rérolle (À propos de nous) et Alexis Michalik (10 jours sans maman).