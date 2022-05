Cette légende de “Koh-Lanta” va incarner un personnage dans la prochaine saison de “Fort Boyard”

Clémence Castel, la légende de “Koh-Lanta“, rejoint les personnages de “Fort Boyard“.

Selon “Télé-Loisirs“, Clémence Castel, intègre l’équipe de personnages de “Fort Boyard“. France 2 est actuellement en train de tourner les numéros de la saison 33 du jeu culte. La légende ayant remporté deux fois la compétition de “Koh-Lanta” incarnera le personnage de la “guerrière mystère“, un personnage que les candidats devront affronter durant cinq épreuves. Au fur et à mesure, et si les participants parviennent à remporter les défis, le Père Fouras donnera des indices sur l’identité de la “guerrière mystère“. Si les participants parviennent à deviner de qui il s’agit, ils remporteront un bonus pour la fin de l’émission.

Les tigres de Félindra non présents

Cette saison, les tigres de Félindra ne seront plus de la partie. Comme rapporté en février dernier, l’ALP avait expliqué que les tigres ne seront plus dans l’émission “Fort Boyard” : “Nous avons décidé d’avancer le retrait des Tigres dans ‘Fort Boyard’ dès la saison 2022. Nous sommes très soucieux et attentifs au bien-être des tigres, mais également des autres animaux présents sur le fort. Nous sommes tout aussi attentifs à nos téléspectateurs et nous avons constaté une évolution des mentalités quant à la présence des tigres dans ‘Fort Boyard’“.

Source : Pure Médias