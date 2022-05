“The Voice” : Florent Pagny confirme sa participation aux primes en direct malgré son cancer

Florent Pagny a annoncé dans une vidéo Instagram qu’il participera aux primes de la 11e saison de “The Voice” malgré son cancer.

Dans une vidéo, postée ce mardi sur Instagram, Florent Pagny a donné des nouvelles de son état de santé et c’est très rassurant. Le coach de l’émission présentée par Nikos Aliagas avait révélé le 25 janvier se battre contre un cancer du poumon. “Je peux vous dire que je vais très bien. Bon, oui, j’ai un peu changé de look, un peu obligatoirement puisque c’est le traitement qui veut ça. Mais ça va, je vais m’y faire et ça va passer. Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimio et immunothérapies, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s’est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra en savoir un peu plus sur les résultats, mais on a très confiance“, raconte le chanteur dans sa vidéo.

Le chanteur a révélé qu’il ne lui reste plus qu’une chimio avant la fin de son traitement. Les téléspectateurs de TF1 retrouveront ainsi, les samedis 14 et 21 mai Florent Pagny en direct sur TF1 pour la demi-finale et la finale de la saison 11 de “The Voice“. “Je vais finir les ‘The Voice’, je vais finir la chimio“, confirme le coach historique de l’émission. Florent Pagny devait initialement entamer une tournée dans toute la France en 2022 pour ses 60 ans et a alors annoncé qu'”ensuite, j’irai me remplumer et puis, si tout se passe bien, on se retrouve l’année prochaine pour terminer ce que j’ai commencé, ça s’appellera la tournée des 61“.

Source : Pure Médias