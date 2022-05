Le catalogue de Netflix s’est réduit de 35% en un an

Le catalogue riche en films, série, documentaires et autre production perd en contenu depuis un moment.

Bien que de nombreux nouveaux contenus arrivent sur la plateforme chaque mois et que de nouvelles productions voient le jour, d’autres quittent Netflix. En effet, le nombre de films disponibles sur la plateforme a énormément diminué en raison des pertes de droits. Par exemple, “South Park“, “Ready Player One” ou encore “Spider-Man 2” quitteront Netflix dans les prochains jours.

Une perte de films conséquente

Entre les prix des abonnements qui ne cessent d’augmenter, les taux de visionnages en chute libre depuis le début de l’année, les multiples pertes d’abonnés et de droits, la plateforme est dans une mauvaise passe. Netflix envisage d’interdire aux abonnés de partager leurs comptes et même de mettre en place un abonnement moins cher, mais avec de la publicité. “What’s On Netflix” révèle également qu’il y a de moins en moins de films sur Netflix aux États-Unis. En France, c’est vrai semblablement le cas. En sept ans, la plateforme a vu son catalogue se réduire de 35%. En effet, en 2015, la liste des programmes comprenait presque 5000 films (4751 plus précisément) contre 3015, aujourd’hui. Certes, cela reste un grand nombre de films et le choix reste difficile, mais la différence en sept ans est conséquente. En 2010, Netflix proposait plus de 7000 films et si l’on ne compte pas le nombre de films “Original Netflix“, la chute est d’autant plus importante.

Depuis quelques années, Netflix mise beaucoup sur ses programmes originaux afin d’enrichir son catalogue au mieux. En 2015, très peu de contenus “Original Netflix“. Nous profitions principalement des quelques séries comme “House of Cards“, “Bojack Horseman“, “Orange is the New Black” ou encore “Stranger Things“. Du côté des films, “Beasts of No Nation” sort à l’automne 2015 et s’agit du premier film original. En moins d’une décennie, les programmes originaux de la plateforme augmentent, documentaire, séries, films ou même émissions de télé-réalité, Netflix enrichis son catalogue de contenus originaux. Le N rouge promets près de 70 films Netflix en 2022.

Une vaste concurrence

Depuis, de nombreuses plateforme de SVOD ont vu le jour pour concurrencer Netflix. Entre “Prime Video“, “Disney+“, “OCS” ou encore récemment “Salto” puis l’arrivée prochaine de “Paramount+” et “HBO MAX“, la plateforme ne fait plus cavalier seul. Certaines veulent récupérer les programmes sous licences qui les appartiennent comme Disney qui a demandé à retirer les séries Marvel de la plateforme pour les ajouter sur Disney+ le mois prochain. D’autres contenus pourraient faire partie du lot prochainement.

On comprend donc l’envie de Netflix d’augmenter ses programmes originaux et inédits. Malheureusement, seule une partie des programmes originaux est vraiment à la hauteur. Heureusement, Netflix a réussi à se faire un nom dans le milieu du cinéma avec certains de ses films participent à des cérémonies comme “The Power of Dog“, “Tick, Tick… Boom !” ou encore “Don’t Look Up : déni cosmique” étaient nommés dans la catégorie “Meilleur film” des Oscars cette année.

Malgré tout, les films originaux de Netflix grimpent en haut du classement des films les plus regardés par la plateforme chaque semaine. Par exemple, 5 films signés Netflix sont dans le Top 10 des films anglophones les plus regardés dans le monde du 2 au 8 mai 2022. En France, le chiffre est le même, bien que les titres dans le classement soient différents. Une chose est sûre, Netflix continuera de compter sur ses programmes originaux, quitte à délaisser le reste et devenir une plateforme au même titre que “Apple TV+” qui ne propose essentiellement des programmes signés par la pomme. Mais le N rouge doit faire attention à de nombreux abonnés qui paraissent se lasser de plus en plus de la plateforme.

