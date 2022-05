Avis aux fans de Marvel, ces séries originales Netflix seront disponibles en juin sur Disney+

Disney+ dévoile une date pour la diffusion des séries Marvel originales Netflix sur sa plateforme.

Après avoir quitté Netflix, il y a environ 2 mois, Disney+ annonce que les séries Marvel “Daredevil“, “Jessica Jones“, “Luke Cage“, “IronFist“, “The Defenders” et “The Punisher” seront disponibles en streaming dès le 29 juin sur la plateforme. Afin de mieux vous y retrouver, voici l’ordre dans lequel visionner ces 6 séries de l’univers Marvel nommées le “Defendersverse” :

L’attente est bientôt finie…

Les séries Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher arrivent dès le 29 juin sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/JgRbsqjChv

— Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 10, 2022