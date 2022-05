Gaumont dévoile sa plateforme SVOD dédiée au cinéma français noir et blanc

Gaumont lance sa plateforme de streaming de films en noir et blanc et la nomme : “Gaumont Classique“.

Un petit nouveau arrive sur le marché du streaming. Le producteur et distributeur de films Gaumont s’est lancé, à son tour, dans le streaming avec pour thème : le noir et le blanc. En effet, Gaumont lance “Gaumont Classique” où plus de 200 films en noir et blanc sont disponibles pour seulement 5 € par mois ou 50 € par an.

“Invisibles en télévision et introuvables sur les plateformes“

“Pour la plupart invisibles en télévision et introuvables sur les plateformes“, promet Jules Le Hénand, le chargé de marketing de Gaumont Classique, sur Twitter. Il ajoute également “des comédies populaires et cinéma d’auteur, des films primés et œuvres censurées, des classiques et des raretés” sont au programme. La page d’accueil classe les programmes par catégories, par exemple, “Les incontournables“, “Festival de Cannes” ou encore “Collection Sacha Guitry“. Les cinéphiles pourront, de plus, retrouver des œuvres classées par décennie, des années 1930 aux années 1960, par genre, mais aussi des suppléments d’une durée de 70 heures et des films muets, dont certains datent de plus d’un siècle, comme “Fantômas” sortie en 1913.

🌟 Fier de pouvoir enfin vous annoncer le lancement de https://t.co/BSPGehgMHD, notre plateforme de streaming dédiée au cinéma français noir & blanc. 200 œuvres pour la plupart invisibles en TV et introuvables sur les plateformes, accessibles pour 5€/mois. pic.twitter.com/XEUdWpn0uS — Jules Le Hénand (@JulesLeHenand) May 10, 2022

Jules Le Hénand ajoute sous le tweet qu'”en lançant Gaumont Classique ce mardi 10 mai, date symbolique de la naissance de Léon Gaumont (ingénieur visionnaire et fondateur du studio), nous poursuivons notre ambition entamée dès 1980 : celle de la transmission du cinéma de patrimoine sur tous les nouveaux supports vidéo. Un seul objectif : rendre ces films accessibles. Nulle ambition d’arrêter le support physique (la fracture numérique reste une réalité) ou la vente aux autres diffuseurs. Face aux majors qui verrouillent leurs catalogues, notre souhait est que chacun·e puisse découvrir le nôtre“.

Source : Pure Médias