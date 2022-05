Renaud Dély annonce déposer plainte après s’être fait traiter de “chien” par Jean Lassalle

L’ancien candidat à l’élection présidentielle, Jean Lassalle, avait traité le journaliste de franceinfo et Arte, Renaud Dély, de “chien“.

Le 6 avril, Jean Lassalle était l’invité de franceinfo puis, le 12 avril, celui de “Touche pas à mon poste“. Lors de sa présence sur les plateaux, l’ancien candidat à l’élection présidentielle a traité le journaliste Renaud Dély de “chien“. Suite à ces propos, le journaliste a annoncé, dans un tweet publié hier soir, déposer plainte contre le politicien.

“Je regrette profondément ce qu’il a écrit“

Dans une interview, face à Gilles Bornstein dans “Votre instant politique“, Jean Lassalle s’était exprimé sur les écrits où il était qualifié de “complotiste des champs” par Renaud Dély diffusés le matin même sur la radio France Info : “Je veux dire simplement à Renaud Dély que je regrette profondément ce qu’il a écrit, même si c’est franceinfo. C’est un chien ! C’est un chien !“. Le 12 avril, l’ancien candidat à l’élection présidentielle avait été invité sur le plateau de Cyril Hanouna et avait répété ses dires envers le journaliste.

Pour information, et parce que la question m’a été posée, j’ai, bien entendu, déposé plainte pour “injure publique” à l’encontre de M. @jeanlassalle après les violentes insultes qu’il a proférées à la télévision à mon endroit à plusieurs reprises, les 6 et 12 avril. — Renaud Dély (@RenaudDely) May 8, 2022

Quelques semaines plus tard, Renaud Dély a informé qu’il avait choisi la voie juridique pour répondre aux propos de Jean Lassalle : “pour information, et parce que la question m’a été posée, j’ai, bien entendu, déposé plainte pour ‘injure publique’ à l’encontre de monsieur Jean Lassalle après les violentes insultes qu’il a proférées à la télévision à mon endroit à plusieurs reprises, les 6 et 12 avril“, a écrit le présentateur, dans un tweet ce dimanche 8 mai.

