Netflix annonce la date de lancement de la cinquième saison de “Cobra Kai”

Netflix annonce la date de lancement de la saison 5 de “Cobra Kai“.

Suite au succès de la saison 4, la cinquième saison de “Cobra Kai” arrive sur Netflix le 9 septembre. Réalisée par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, cette saison se passe après le tournoi d’All Valley. Terry Silver étend l’empire Cobra Kai et essaie de faire de son style “No Mercy” le seul jeu en ville. Avec Kreese derrière les barreaux et Johnny Lawrence mettant le karaté de côté pour se concentrer sur la réparation des dommages qu’il a causés, Daniel LaRusso doit faire appel à un vieil ami pour obtenir de l’aide… Avec au casting :