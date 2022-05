Conversations with friends, Canal+ diffusera la série britannique en exclusivité

Canal+ annonce la diffusion en exclusivité de la série originale Hulu, “Conversations with friends“.

Adaptée du roman du même nom de Sally Rooney, la série “Conversations with friends” sera prochainement diffusée en exclusivité par Canal+. Avec ses 12 épisodes d’environ 30 minutes, la série réalisée par Alice Birch racontera l’histoire de Frances, une fine observatrice, cérébrale et perspicace. Accompagné de Bobbi, son ex-petite amie devenue sa meilleure amie, sûre d’elle, franche et irrésistible. Malgré leur séparation trois ans plus tôt, Frances et Bobbi sont inséparables et font des performances de poésie sur la scène artistique de Dublin. Durant l’une de leurs représentations, elles font la connaissance de Melissa, une romancière plus âgée et fascinée par ce duo. Bobbi et Frances commencent à fréquenter Melissa et son mari, Nick, un bel acteur réservé. Alors que Melissa et Bobbi flirtent ouvertement, Nick et Frances entament une intense liaison secrète à leur plus grande surprise. Cette liaison va mettre à l’épreuve le lien entre Frances et Bobbi, obligeant Frances à reconsidérer sa place et l’amitié à laquelle elle tient tant. Avec au casting :